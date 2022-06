Herbert vol lof over Leclerc: "Krachtige vent met een sterke kop"

Ferrari heeft na jaren van aanmodderen eindelijk weer de weg omhoog gevonden met de huidige F1-auto. De Italianen zijn verwikkeld in een titelstrijd met Red Bull Racing en Charles Leclerc knokt in de stand bij de rijders volop met Max Verstappen en Sergio Perez. De Monegask heeft na zijn uitvalbeurt in Spanje wel de leiding in het wereldkampioenschap aan Verstappen moeten afstaan. In Monte Carlo leek de Monegask terug te slaan, maar daar verprutste Ferrari het op strategisch vlak. Leclerc heeft al twee keer buiten zijn schuld om punten verspeeld. Volgens Johnny Herbert wordt het tijd dat het geluk meer de kant van de Ferrari-coureur opvalt. De Sky Sports-analist verwacht een sterk optreden in Baku

"Ik hoop dat ze met een positieve stemming naar Azerbeidzjan reizen. Vorig jaar stond Charles op pole-position en we weten dat hun auto nog een serieuze klap sterker is geworden ten opzichte van vorig seizoen", zegt de voormalig Formule 1-coureur, die nog even terugblikt op Monaco. "Daar had Ferrari tactisch gezien niet een heel best optreden. Het ontnam Charles de kans op de zege, maar hij is een krachtige vent met een sterke kop. Daarom doet hij soms bijzonder knappe dingen. Hij is zo'n persoon die een slechte race kan hebben, dat ergens in zijn achterhoofd wegstopt en vervolgens op een krachtige manier doorgaat. Hij weet dat hij een sterke auto heeft, die races kan winnen."

Herbert verwacht dat Leclerc kan gaan domineren, zodra het kwartje meer zijn kant opvalt. Wellicht dat Ferrari een positieve draai kan maken op het stratencircuit van Baku. "Misschien moet een beetje geluk zijn kant op vallen. Als dat gebeurt, is hij in staat om races te domineren. Ik denk dat de Grand Prix in Azerbeidzjan de ideale plek is voor Ferrari om weer te winnen. In de afgelopen twee races leek het zijn kant op te komen, maar vervolgens werd hij geteisterd door pech. Ik kijk uit naar hoe sterk ze voor de dag gaan komen, maar ik denk dat ze er weer bovenop gaan zitten."

