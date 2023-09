Herbert: "Red Bull Racing niet het beste F1-team aller tijden"

Red Bull Racing is dit Formule 1-seizoen nagenoeg ongenaakbaar. Het won tot dusver, op Singapore na, alle Grands Prix en staat er met de RB19 ijzersterk voor. Max Verstappen stevent af op alweer zijn derde wereldkampioenschap, terwijl zijn werkgever komend weekend de kans krijgt om de titel bij de constructeurs met succes te verdedigen. In Milton Keynes is in ieder geval goed werk geleverd met de huidige auto, maar Johnny Herbert ziet Red Bull nu niet ineens als het beste F1-team aller tijden.

"Ze zijn indrukwekkend, maar er zijn anderen geweest: McLaren met Ron Dennis als brein, Williams, Ferrari, Colin Chapman bij Lotus", zegt de Brit bij Grosvenor Sport. "Er zijn andere F1-teams geweest die fantastische dingen deden en voorop liepen met innovatieve ontwikkelingen, niet in de laatste plaats op technisch gebied; bijvoorbeeld Gordon Murray en de Brabham. Red Bull is erg succesvol geweest, maar de technologie is nu zo anders."

Opmerkingen Helmut Marko

Daarnaast gaat de oud-F1-coureur nog in op de uitspraken van Marko. De Oostenrijker zei onlangs tegen ServusTV dat Sergio Perez "als Zuid-Amerikaan niet de juiste instelling heeft als Verstappen en Vettel." Dit deed een hoop stof opwaaien in de F1-paddock. Checo liet al gauw weten dat hij van Marko excuses had ontvangen, maar onder meer verschillende F1-teambazen waren niet blij met de gemaakte opmerkingen. De FIA gaf Marko een officiële waarschuwing voor de opmerkingen. Herbert vond het ook niet handig en stelt dat de Red Bull-adviseur de 33-jarige coureur juist moet steunen.

"Je hoort Marko nooit iets negatiefs over Max zeggen, bijvoorbeeld dat hij te agressief is", gaat hij verder. "Hij krijgt altijd steun, Sergio niet. Ik kan de kritiek op diens prestaties begrijpen, die zijn niet zo goed als die van Max, maar hij neemt het op dit moment op tegen de beste van de wereld. De kans is groot dat Max uiteindelijk de allerbeste ooit wordt. Marko kan daarom dit soort opmerkingen niet maken. Dat is niet aardig. Los van de politieke zaken, is het verschrikkelijk. Hij moet Sergio helpen en steunen, niet kapotmaken. Topsport is grotendeels een mentale sport. Dit zijn wel echt klassieke opmerkingen van Helmut. Hij zegt iets, krabbelt terug en zegt dan dat hij het niet meende."