Aan het einde van het seizoen stak ineens het verhaal de kop op dat Lewis Hamilton bij Red Bull-teambaas Christian Horner - die het verhaal de wereld in bracht - gevraagd heeft of er een racezitje voor hem beschikbaar kon komen. De kans zou dan groot zijn dat de Brit teamgenoot zou worden van Max Verstappen. Het verhaal werd al snel door Hamilton ontkend, maar er wordt sindsdien hier en daar gesproken over de mogelijkheid van de Engelsman en zijn grote rivaal Verstappen in één team. In gesprek met PlanetF1 vertelt voormalig Formule 1-coureur Johnny Herbert dat hij zich niet kan voorstellen dat beide kemphanen bij hetzelfde team gaan racen. "Het gaat dan in een oncontroleerbare egostrijd eindigen", noemt de Brit.

Herbert ziet ook dat de verhoudingen binnen Red Bull zo liggen, dat een persoon als Hamilton niet binnen dat team zou passen. "Lewis zou heel goed doorhebben dat Christian [Horner] en iedereen - zoals [Red Bull-adviseur] Helmut Marko en [teammanager] Jonathan Wheatley - aan de kant staan van Max. Zij weten namelijk dat Max altijd zal leveren", aldus de 59-jarige ex-coureur, die in zijn actieve F1-loopbaan drie keer een Grand Prix wist te winnen. "De vraag is of je dat kan opbreken om het eerlijk te maken voor een Lewis Hamilton? Voor een zevenvoudig wereldkampioen? Dat gaat niet werken." Volgens Herbert zijn beide coureurs zich daar zelf ook van bewust. "Ik denk dat de coureurs ook weten dat het niet gaat werken. Een van hen zou het voordeel hebben, ik denk dat Max dat is. Lewis komt nieuw het team binnen, maar ik denk dat ook dat niet gaat werken."

De volgende vraag bij het hele idee van de twee concurrenten bij hetzelfde team is wie van de twee dan aan het langste eind gaat trekken. Dat vindt Herbert ook een lastige vraag, maar hij ziet wel een manier waarop de strijd beslecht kan worden. "Wie er de bovenhand krijgt? Het komt er denk ik op aan wie van de twee het sluwst is!", noemt de man uit Brentwood. "Dat is de enige manier [om te zien wie er beter is], als dit ooit gaat gebeuren."