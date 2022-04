Helmut Marko zag Lewis Hamilton worstelen op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari en halverwege de race op een ronde gezet worden door raceleider Max Verstappen. De Red Bull-adviseur stelde kort na de race met een glimlach tegenover de camera van Sky Sports dat de zevenvoudig wereldkampioen beter had kunnen stoppen vorig jaar. Voormalig Formule 1-coureur Johnny Herbert vindt het niet verrassend dat de Oostenrijker deze opmerking maakte.

"Wat een goedkope reactie", aldus de Brit tegen de Engelse zender. "Dit is om eerlijk te zijn echt typisch een opmerking van Helmut Marko en Red Bull Racing. Het gevecht tussen Max en Lewis en Red Bull en Ferrari ging vorig seizoen op het scherpst van de snede. Wat een knokpartij was dat! Maar de man die het laatste gedeelte van vorig seizoen domineerde, was Lewis Hamilton. Het liet zien dat hij echt on fire was. Willen zij (Red Bull, red.) hem dolgraag in de auto hebben? Absoluut. Zij weten dat hij een grote dreiging is zodra Mercedes de boel op orde heeft en weer om zeges kan strijden."

Mercedes kent een enorm stroeve start van het F1-seizoen 2022 en met name Hamilton kan slecht overweg met de W13. Volgens Herbert is Hamilton uitermate geschikt om in deze situatie het Duitse merk uit het slop te trekken. "Ik denk dat hij datgene doet waar hij goed in is en dat is een leider zijn. Ik denk dat dit al te zien was toen hij bij McLaren kwam rijden samen met Fernando Alonso. En dat gaat het met name om hoe hij zichzelf wist te ontwikkelen en in het team wist te plaatsen. Datzelfde is ook gebeurd bij Mercedes", gaat Herbert verder. "De motivatie in een team is echt ontzettend belangrijk voor een coureur om alles uit het personeel te halen. Dit geldt helemaal voor de situatie waarin Mercedes zich nu bevindt. Ik denk dat Lewis nog wel ontzettend gedreven is om alles uit zichzelf en het team te halen. Maar zelfs als je wint dien je de motivatie te behouden en dat heeft hij vorig jaar wel bewezen. Het leek een eenvoudige taak te worden voor Red Bull halverwege dat seizoen, maar hij heeft laten zien dat te kunnen omdraaien en ook laten zien hoe belangrijk hij is voor het team."