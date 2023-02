Het verhaal van Mercedes is inmiddels bekend. De W13 was in de basis waarschijnlijk een prima auto, maar door het concept kampte het team in 2022 nagenoeg het hele Formule 1-seizoen met porpoising. Het stuiteren werd naarmate het jaar vorderde wel minder, maar de achterstand op Ferrari en Red Bull was dusdanig groot dat de kans op de wereldtitel al snel verkeken was. Na jaren van succes moest het Duitse merk als constructeur het stokje overgeven aan regerend kampioen Red Bull Racing.

Voor Lewis Hamilton werd het een jaar zoals dat hij nog niet heel vaak had beleefd. In de persoon van George Russell kreeg de voormalig wereldkampioen een nieuwe teamgenoot, die ook nog eens beter met de W13 om kon gaan dan hijzelf. Volgens Johnny Herbert nam de frustratie de overhand en had dit invloed op zijn benadering. "Lewis begon afgelopen jaar nogal gefrustreerd doordat hij wist dat de auto niet goed was. Naar mijn mening had hij door die frustratie niet de juiste mentale aanpak die een zevenvoudig wereldkampioen moet hebben in de jacht naar een achtste. Eentje die hem eerder nog was afgenomen", zegt de voormalig Formule 1-coureur tegen Total-Motorsport.com.

Hamilton moet zich herpakken

Tegen het einde van vorig seizoen begon Mercedes steeds harder te lopen. Dit resulteerde in een zege op Interlagos voor Russell, nadat hij eerder in Hongarije al een pole-position scoorde. Hamilton weet dat er in 2023 weer kansen komen en volgens Herbert moet Hamilton goed gebruikmaken van de winterstop. "Hij heeft nu de kans zich mentaal en fysiek te herpakken en voor te bereiden. Het is voor Lewis wellicht goed dat hij de hete adem van George in zijn nek voelt", vervolgt de oud-coureur van onder meer Team Lotus, Benetton en Jaguar. "Het kan positief zijn als je weet dat je teamgenoot sterk is en je tot het uiterste gaat drijven. Je moet er dan meteen bovenop zitten."

Het was de eerste keer dat Hamilton een relatief nieuwe Formule 1-coureur aan zijn zijde kreeg. Slechts twee keer eerder moest Hamilton zijn meerdere erkennen in een ploegmaat (2011, 2016). Afgelopen jaar eindigde Russell boven Hamilton in het kampioenschap. Normaal gesproken was Hamilton de jonge coureur die zijn ploegmaat versloeg. "Lewis heeft dat in het verleden ook gedaan, maar zijn loopbaan begint toch op zijn eind te lopen. De zaken veranderen naarmate je ouder wordt en met een jonge knaap die hongerig is naar succes, wordt het stokje op een bepaald moment overgegeven." Het zou Herbert echter verbazen als dat dit jaar al gaat gebeuren. "Dat zou voor mij een verrassing zijn. Ik verwacht wel een intense strijd met George, die hongerig is en het van Lewis wil overnemen. Toch zal Lewis niet snel opgeven. Zo'n strijd willen we", besluit hij.