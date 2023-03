In zijn podcast Lift The Lid gaat Johnny Herbert in op het feestgedrag van de piloten. De voormalige coureur van onder meer Stewart, Sauber, Benetton en Lotus kan zich uit zijn F1-tijd (1989-2000) weinig voorbeelden van party animals herinneren. De coureurs waren in de jaren '90 en '00 dan ook al uiterst serieus met hun vak bezig, vertelt hij. Maar na de laatste race van het seizoen lieten zij de teugels dan toch vieren.

"We waren altijd heel professioneel als F1-coureur", aldus drievoudig Grand Prix-winnaar Herbert in de podcast. "Tijdens het seizoen waren we niet écht aan het feesten, want we wisten allemaal hoe belangrijk het was om steeds op de toppen van je kunnen te presteren. Als je teruggaat naar de tijd van James Hunt, toen gingen ze elke Grand Prix wel los. En waarschijnlijk de dagen ervoor ook al, James kon er wat van. In de jaren '80 werd er ook nog wel wat gefeest, maar toen ik in de F1 zat was het alleen bij de laatste race in Adelaide het geval. Dan vierden we het einde van het seizoen."

Dat verliep volgens Herbert min of meer altijd op dezelfde manier. "Vrijwel alle rijders kwamen samen in een bepaalde club buiten het circuit. We gingen eerst even naar het hotel en wat eten, daarna gingen we naar een discotheek. Iedereen door elkaar heen. We praatten met elkaar en werden altijd dronken. We hadden een leuke tijd."

Binnen het gezelschap was het altijd dezelfde persoon die een stapje verder moest gaan: Michael Schumacher. "Hij had de gewoonte om iedereen bij langs te gaan die een shirt met knopen droeg, en dit open te rukken zodat de knopen eraf gingen", herinnert Herbert zich. "Zo was iedereen topless de rest van de avond. Hij deed dit altijd eerst bij zichzelf. Je wist dat het ging gebeuren, maar we waren zo dom dat we telkens weer een shirt met knopen aan hadden. Zo had hij altijd z'n pleziertje. Ik kende ook leuke momenten met Mika Hakkinen. Maar het was toen allemaal wat kinderachtig. Iets in iemands drankje stoppen of eten verwisselen, dat soort dingen."

Volgens Herbert gebeuren dit soort taferelen niet meer. Of ze zijn niet voor de buitenwereld zichtbaar. "Voor merken als Mercedes en Ferrari en de sponsors ziet het er slecht uit, wanneer een foto van jou om 5 uur 's ochtends in een tijdschrift of krant staat. De rijders feesten nu nog wel, maar dan zijn het bijvoorbeeld diners." Als de piloten een leuke tijd samen willen hebben, zal de geheime dienst ingeschakeld moeten worden om het te organiseren, grapt Herbert. "Zodat ze ergens naartoe kunnen zonder dat iemand het weet." De opkomst van camera's op mobiele telefoons en de social media maakt dit volgens hem noodzakelijk. "De geheime dienst van de F1 zal er aan te pas moeten komen."

Anderhalve fles wijn

Herbert is blij dat een uitglijder van hem nooit in de publiciteit is gekomen. "Het was in Hongarije en ik reed voor Lotus, ik denk dat het 1994 was. De auto was totaal niet competitief en de betrouwbaarheid was een probleem. Ik was zo gefrustreerd. Ik ging terug naar het hotel en wilde op zondag niet rijden. Ik had anderhalve fles wijn rode wijn voor mezelf en ging niet eerder naar bed dan 3 uur 's ochtends. Uiteindelijk heb ik toch gereden - ik haalde de finish niet. Ik ben er niet trots op. maar het waren een paar frustrerende jaren. Het is ook de enige keer dat zoiets is gebeurd. Ik heb ervan geleerd. Het was dom en niet professioneel."