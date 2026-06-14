Elkann prijst Hamilton en Ferrari na emotionele zege in Barcelona

Hamilton bezorgde Ferrari in Barcelona niet alleen de eerste overwinning van het Formule 1-seizoen, maar schreef ook een bijzonder hoofdstuk in zijn eigen carrière. De zevenvoudig wereldkampioen maakte begin 2025 een veelbesproken overstap naar Ferrari, maar kende aanvankelijk een moeizame aanpassingsperiode. In Barcelona vielen echter alle puzzelstukjes op hun plaats. Met een sterke race en een overtuigende strategie trok Hamilton de overwinning naar zich toe.

Ferrari-voorzitter John Elkann reageerde zondagavond met een officieel statement op de eerste Grand Prix-zege van Hamilton in dienst van de Italiaanse renstal en sprak daarbij zijn waardering uit voor de inzet van het volledige team.

"Goed gedaan, Lewis, met je eerste geweldige overwinning voor Ferrari: een emotioneel moment en een zeer belangrijk resultaat, dat toebehoort aan het hele team en aan al onze fans", liet de Ferrari-voorzitter weten. Volgens Elkann is de zege het resultaat van het werk dat dagelijks wordt verricht op het circuit en in Maranello. "Ik wil iedereen bedanken voor de vastberadenheid, de opofferingen en de gezamenlijke inspanning die zij elke dag met passie en de Ferrari-geest tonen, zowel op het circuit als in Maranello", vervolgde hij.

De woorden van Elkann sluiten aan bij de boodschap die Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur na afloop van de race uitdroeg. Vasseur benadrukte dat het succes in Barcelona niet het gevolg is van een plotselinge ommekeer, maar van het werk dat al maanden achter de schermen wordt verricht.

Ook aandacht voor Le Mans

Elkann had in zijn verklaring niet alleen aandacht voor de Formule 1. Hij sprak ook zijn waardering uit voor Ferrari's fabrieksteam in het World Endurance Championship, dat dit weekend deelnam aan de prestigieuze 24 uur van Le Mans.

Ferrari eindigde als vijfde en zevende op het Circuit de la Sarthe. James Calado, Antonio Giovinazzi en Alessandro Pier Guidi stuurden de #51 Ferrari 499P naar de vijfde plaats, terwijl Phil Hanson, Robert Kubica en Yifei Ye met de #83 als zevende eindigden. "Mijn dank gaat ook uit naar het andere Ferrari-team, dat een ongelooflijk veeleisende 24 uur van Le Mans met trots, eenheid en grote professionaliteit heeft aangepakt en tot het einde heeft gevochten", aldus Elkann, alvorens af te sluiten met de woorden: "Forze Ferrari."