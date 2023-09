In 2018 was het Tatiana Calderon die kort in de Sauber C37 mocht rijden voor een filmdag in Mexico. Een jaar later mocht diezelfde Calderon ook nog in de C32 - die toen al zes jaar oud was - stappen voor wat ronden op het Franse circuit van Paul Ricard. Jessica Hawkins, die van 2019 tot en met 2021 deelnam aan de W Series, gaf eerder al wat demoruns in Formule 1-auto's maar had bij Aston Martin nog geen kans gekregen. Na vele uren in de simulator in Silverstone mocht Hawkins, die ook nog als stuntcoureur werkt, op de Hungaroring in Hongarije in de AMR21 van Aston Martin stappen voor haar eerste echte test namens het team waar zij ambassadrice van is.

Bij de test in Hongarije was ook reservecoureur Felipe Drugovich aanwezig, die als onderdeel van zijn ontwikkelingsprogramma ook al vaker heeft getest met de AMR21. De test werd uitgesteld vanwege hevige regen, maar uiteindelijk kreeg Hawkins drie runs de tijd op de opdrogende baan. "Ik wil iedereen bij het Aston Martin F1 Team heel erg bedanken dat ze vertrouwen in me hebben, in me geloven en me deze kans hebben gegeven", zegt Hawkins. "Het heeft me veel bloed, zweet en tranen gekost om hier te komen. Toen ik voor het eerst hoorde dat dit een mogelijkheid was, kon ik het bijna niet geloven. Ik heb het maanden geheim moeten houden - en dat was best moeilijk! Het is het absoluut waard geweest en het heeft me echt waardevolle inzichten gegeven. Niets is te vergelijken met de acceleratie en de remmen van een F1-auto en nu ik de gegevens heb bekeken, ben ik echt trots op mijn prestaties."

Voor Hawkins kwam met deze F1-test een droom uit die ze 'lang in vervulling wilde laten gaan'. "Ik blijf pushen voor meer en daarbij wil ik andere vrouwen inspireren en laten weten dat ze hun droom moeten volgen, wat dat ook is." Aston Martin-teambaas Mike Krack was 'echt onder de indruk' van de voorbereidingen die Jessica trof voor deze test. "Ze heeft ongelofelijk hard samengewerkt met ons simulatorteam en dat maakte het een makkelijk besluit om haar in de AMR21 te zetten", zegt de Luxemburger. "Jessica pakte benaderde de kans met grote volwassenheid. Ze was snel op snelheid en vond een goed ritme. Dit is een enorm belangrijk moment geweest in Jessica's reis met het Aston Martin F1 Team en ik ben blij dat we haar deze volgende stap in haar ontwikkelingstraject konden geven door een moderne F1-auto te testen."

Robert Sattler, de evolution programme director van Aston Martin, stelt dat Hawkins het goed heeft gedaan in verraderlijke omstandigheden. "Jessica blonk uit in haar eerste F1-test", prijst Sattler het werk van de 28-jarige coureur uit Headley. "Na de installatieronde hadden we een korte vertraging omdat het circuit getroffen werd door hevige regen. Dat resulteerde in een 'groene' baan en in haar eerste echte run waren er nog steeds wat vochtige plekken in een aantal bochten. Jessica bouwde geleidelijk snelheid op op een lastig circuit terwijl ze de complexiteit van de AMR21-auto feilloos beheerste. Haar feedback was nauwkeurig en kwam overeen met onze gegevens. Na drie runs was de baan opgedroogd en kon ze de snelheden van de referentierondes al evenaren. Over het geheel genomen heeft Jessica een uitstekend testprogramma uitgevoerd met een zeer professionele houding en we hopen haar snel weer in de auto te zien."