De Grand Prix van Miami was er een om snel te vergeten voor Kevin Magnussen. Hij eiste in de negatieve zin de hoofdrol op door in de sprintrace vier tijdstraffen te pakken terwijl hij in de Grand Prix ook nog eens een straf aan de broek kreeg voor zijn aandeel in de crash met Logan Sargeant. Zo begon Magnussen dit seizoen nog met een clean sheet wat betreft strafpunten, maar nu staat de teller na zes races al op tien. Daarmee nadert hij met rasse schreden een schorsing, want die volgt bij twaalf strafpunten.

Jeroen Bleekemolen was dan ook niet onder de indruk van de agressieve rijstijl van Magnussen in Miami. "Hij moet gaan oppassen", zegt hij in gesprek met Motorsport.com. "Die staat er zomaar een race naast. Hij heeft natuurlijk nog niet echt duidelijkheid over volgend jaar", doelt hij op het feit dat zijn Haas F1-contract dit jaar afloopt. "Dus dat merk je ook wel." Als argument voor zijn verdedigende acties, gaf Magnussen het teamspel voor Nico Hülkenberg aan. Door die acties kon Hülkenberg in de sprintrace de zevende plaats en twee belangrijke punten pakken. "Maar er zit wel een grens aan", stelt Bleekemolen. "Het is wel racen. Je kan dingen doen, maar je moet op een gegeven moment ook wel gewoon blijven racen. En niet mensen echt bewust af gaan houden."

De actie op Sargeant in bocht 3, wat uiteindelijk in een tranendal eindigde voor de thuisheld, kan evenmin op waardering van Bleekemolen rekenen. "Dat ging gewoon niet. Hij duikt een gat in dat er niet is", oordeelt de coureur. "Hij zat er niet naast, dan moet je gewoon terug en eieren voor je geld kiezen. Dat doet hij dan ook niet. Hij is agressief. Altijd. En dat is natuurlijk ook leuk om naar te kijken, maar ik vind hem nu wel iets te agressief rijden."

In Bleekemolens optiek ging Magnussen te ver in de poging om Sargeant in te halen. "Ja, absoluut. Hij deed het goed. Hij probeert het buitenom en kruist aan de achterkant langs. Probeert de volgende bocht dan buitenom. Maar ja, die daarna ging naar rechts. En als je er dan goed naast zit, dan heb je hem. Als je er niet goed naast zit, dan moet je terug. En hij is iemand die niet opgeeft. Dat liet hij wel weer zien. Maar ja, hij had nu gewoon moeten wachten. En misschien had hij hem twee bochten later wel gepakt. Of in de DRS op het lange rechte stuk, of ergens anders. Maar dit is gewoon doodzonde voor beide [coureurs]."

