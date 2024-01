Bleekemolen over vertrek Steiner: "Die zien we binnenkort weer opduiken"

Guenther Steiner was de bedenker van het Formule 1-team van Haas en stond acht jaar lang aan het roer, maar na teleurstellende resultaten besloot teameigenaar Gene Haas om het contract met de Zuid-Tiroler niet te verlengen. Opvallend was dat er in het persbericht van Haas wel quotes van Gene Haas en nieuwe teambaas Ayao Komatsu zaten, maar niet van de vertrekkende teambaas zelf. Volgens Jeroen Bleekemolen duidt dat op frictie tussen Steiner en Haas. "Ja natuurlijk, die zijn niet gezellig uit elkaar gegaan", zegt Bleekemolen in gesprek met Motorsport.com. "Dat kan ik me bijna niet voorstellen. Dus daar is echt wel wat gebeurd. Ik denk dat Guenther het er ook niet mee eens is."

Reden daarvoor is dat Steiner dus de grondlegger is van het Haas F1-project. Volgens Bleekemolen is dat ook een van de redenen geweest dat Haas lang loyaal bleef naar Steiner. Toch heeft hij wel het gevoel dat 58-jarige oud-teambaas binnenkort weer in de autosport aan de slag gaat. "Die zien we binnenkort gewoon weer ergens opduiken", weet Bleekemolen zeker, die opnoemt dat Steiner actief is geweest in NASCAR, DTM en bij de F1-teams van Red Bull Racing en Jaguar Racing. "Hij duikt vanzelf wel weer op. En misschien wel in de Formule 1 ook. Dat kan natuurlijk ook zo." Hij plaatst wel meteen een kanttekening: "Ik zou hem niet inhuren. Ik zou niet weten welk team zou denken: ‘Die moeten we hebben.’ Tenzij je denkt, 'mooie mediahype creëren'. Ik zou hem niet zomaar inhuren voor nu als ik een van de F1-teams was. En dat is niet omdat hij slecht is, maar hij heeft ook niet... Ik denk dat hij bij de meeste teams niet echt iets kan toevoegen op dit moment."

'Hele normale vent'

Het gesprek over Steiner doet Bleekemolen meteen denken aan zijn tijd bij het DTM-team van Opel, toen hij met diezelfde Steiner samenwerkte. "Ik heb jarenlang heel intensief met hem gewerkt", herinnert de tweevoudig Porsche Supercup-kampioen zich. "Een mooie vent, dat hoef je niemand uit te leggen. Maar ik zei een jaar of vier geleden al dat hij weg moest omdat het niet loopt. De voetbalcoach wordt er ook snel uitgegooid. En waarom de teammanager niet? En soms is het nodig. Dus ja, ik denk wel dat het voor het team een goede keuze kan zijn."

Hij herinnert die DTM-tijd met Steiner als een 'leuke tijd'. "Ik was een beetje de rookie in het team. Ze lieten mij heel veel testen toentertijd. Wat ik heel leuk vond, want ik wilde gewoon... Ik houd van racen en rijden. Dus ik was dagenlang aan het testen. En hij begeleidde dat een beetje", legt Bleekemolen uit. "Hij was echt de baas. Hij was degene die al die dingen bepaalde. Dus met hem heb ik wel toen echt veel samengewerkt. En dan ging het meer over technische dingen. Dus dan was het meer van 'wat gaan we veranderen aan die auto? Wat kunnen we verzinnen?' Maar dat was voor mij wel heel leerzaam. En heel leuk, want het is gewoon natuurlijk wel een hele mooie vent. En hij is toen naar Amerika gegaan, waar hij uiteindelijk ook Gene Haas tegenkwam. Maar daar heb ik hem ook nog wel veel gezien. Dan heb je het over 2010, 2012, een beetje die periode. En toen had hij gewoon een onderdelen[zaak]. Je kon bij hem gewoon dingen bestellen, van een krik tot een luchtslang of wat dan ook. Dus toen had ik ook veel contact met hem. En ja, het was gewoon echt leuk om hem continu... Hij kwam altijd meteen naar me toe. En ja, gewoon een hele normale vent."

Met het vertrek van Steiner verliest de Formule 1 een van de meest spraakmakende personen van de afgelopen jaren. De voormalig Haas-teambaas genoot enorme populariteit in de koningsklasse van de autosport, mede door zijn momenten in de Netflix-documentaireserie Drive to Survive. Hij groeide uit tot cultheld en zal daarom ook gemist worden door Bleekemolen. "Hij durft te zeggen wat sommige mensen niet durven te zeggen", merkt de Le Mans-winnaar op. "Niet altijd politiek correct, maar dat is wel leuk. Dat soort mensen in de Formule 1 horen er ook bij. Dus ik ga hem daarin zeker missen. En inderdaad, door Netflix is hij megagroot geworden. Hij is bijna een held geworden in Amerika, ook omdat hij wel gewoon zegt wat hij denkt en hoe het is. Dat soort mensen heb je ook nodig, denk ik. En dat is ook waarom hij er wel lang heeft gezeten. Omdat hij ook echt wel snapt hoe het spelletje werkt."