Bleekemolen twijfelt: Is Zak Brown de ideale man voor McLaren?

Lando Norris mocht zondag voor de zesde keer in zijn F1-carrière een Grand Prix vanaf pole starten en voor de zesde keer wist hij de race vervolgens niet te winnen. De McLaren-coureur had op Monza een flinke stap op weg naar een wereldtitel kunnen nemen, maar werd 'slechts' derde. Dat Norris niet wist te maximaliseren lag vooral aan teamgenoot Oscar Piastri die direct in de eerste ronde brutaal voorbij ging aan zijn Engelse teamgenoot en de leiding nam.

Het gat dat Norris bij die actie moest laten, bood ook Charles Leclerc de ruimte om de Engelsman voorbij te gaan en die inhaalmanoeuvre bleek tegen het einde van de race cruciaal. Na afloop stond namelijk niet Norris op het hoogste treetje van het podium, maar was het Leclerc die er met de maximale punten vandoor ging. Norris moest het doen met de derde plaats, achter Piastri.

Hoewel Norris in het kampioenschap dus wel iets in is gelopen op Max Verstappen (die zesde werd), had de coureur uit Bristol een veel grotere hap uit de voorsprong van de Nederlander kunnen nemen, als McLaren het wat slimmer had gespeeld. Coureur en F1-analist Jeroen Bleekemolen begrijpt dat McLaren sportiviteit hoog in het vaandel heeft staan, maar daarmee win je geen titels. "Ik snap er helemaal niks van. Ik vind het op zich nobel dat ze het doen. Zak Brown is een echte pr-man, een pr-goeroe. Hij heeft dat team natuurlijk goed neergezet, maar is hij wel de ideale teamleider? Want ik ken genoeg teamleiders die een hele andere beslissing hadden genomen. Voorlopig hebben ze gewoon tien punten weggegooid voor Norris."

Oscar Piastri, Charles Leclerc en Lando Norris in Monza. Foto door: Simon Galloway / Motorsport Images

De vraagtekens rond de tactische keuzes bij McLaren dateren al van de Grand Prix van Hongarije. Ook toen moest Norris genoegen nemen met een plekje achter Piastri, met als gevolg een 'schade' van zeven punten. "Ik zie het zomaar gebeuren dat dit het verschil kan zijn aan het einde van het jaar", berekent Bleekemolen. "Natuurlijk, hij loopt hard in, maar Norris kan ook nog een keer een slechte race hebben, op het moment dat bij Verstappen toevallig weer even alles goed gaat. Dus ja, als je gewoon beide kampioenschappen wilt pakken, dan moet je hier gewoon handiger ermee omgaan."

Eerste en tweede rijder

En dus is het hoog tijd voor het aanwijzen van een eerste en tweede rijder bij McLaren, vindt Bleekemolen. "Piastri staat nu eenmaal te ver achter [in het individuele kampioenschap] en dat is ook een jongen van de toekomst. Dus je kunt prima tegen die jongen zeggen: 'Hé, luister, dit is het voor dit jaar. Jij bent gewoon niet een reële kandidaat, maar volgend jaar beginnen we gewoon helemaal weer met een wit vel papier en als jij dan voorstaat dan krijg jij het voordeel. Daar hoef je natuurlijk helemaal niet moeilijk over te doen."

Bleekemolen denkt dat Brown een les kan leren van hoe Ferrari en teambaas Jean Todt het in de jaren nul met Michael Schumacher en Rubens Barrichello aanpakte. "Schumacher stond dan al honderd punten voor in het kampioenschap, maar ze lieten hem alsnog van Barrichello winnen, totdat het echt theoretisch niet meer anders kon dan dat hij wereldkampioen werd. Dat was een heel andere filosofie en misschien niet zo leuk om naar te kijken, maar ja, uiteindelijk gaat het om wereldkampioen worden.'

"Ik vind dit wel leuker om naar te kijken", vervolgt Bleekemolen. "Maar ja, uiteindelijk gaat het om die titel. Ze hadden zondag gewoon een 1-2 moeten hebben. Die auto's zijn op dit moment de beste auto's, ze staan 1-2 op de grid. Speel het spelletje samen. Ga met die jongens zitten voor de wedstrijd en spreek misschien een paar scenario's door: 'Als jullie 1-2 uit de eerste bocht komen, zorg dan dat je ook 1-2 uit die tweede chicane komt. Ga misschien naast elkaar, maar niet elkaar vol aanvallen. Want daar profiteert een ander van. Zo gebeurt het vaak. Dus ik denk dat je daar nu handiger mee om kan gaan."