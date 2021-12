Bleekemolen blikt terug: “Dit was echt weer de oude Verstappen”

De allereerste Formule 1-race in Saudi-Arabië zat zondagavond bomvol incidenten en verrassende wendingen. Ook Jeroen Bleekemolen keek met enige verbazing naar de race, terwijl hij met zijn schat aan ervaring wel al het nodige heeft meegemaakt in de autosport: “Dit maak je echt niet vaak mee. Er gebeurde van het begin tot het einde zoveel”, blikt de Nederlander in gesprek met Motorsport.com terug op de race. “Regels die niet helemaal duidelijk waren. Een wedstrijdleider die ging onderhandelen over een straf, iets wat volgens mij nog nooit is voorgekomen in de autosport. Er gebeurde wel wat!”

"Masi moet de baas zijn, en hij is nu niet de baas"

Bleekemolen is behoorlijk kritisch op de rol van de wedstrijdleiding tijdens de GP van Saudi-Arabië, waarin er een negatieve hoofdrol lag weggelegd voor race-director Michael Masi. Net als Red Bull-teambaas Christian Horner stelt ook Bleekemolen dat voormalig wedstrijdleider Charlie Whiting wordt gemist in de Formule 1: “Bij hem was het altijd gewoon duidelijk”, spreekt de coureur over de in 2019 overleden Brit. Bleekemolen ziet vooral onzekerheid bij diens opvolger Masi: “Het lijkt wel alsof hij niet een duidelijke stelling wil innemen. […] Hij moet gewoon de baas zijn, en hij is nu niet de baas. Hij is nu één van de jongens die erover gaat praten, maar er speelt zoveel mee. Op zo’n moment kun je er niet normaal over praten, want iedereen heeft zijn eigen bevooroordeelde mening. Mercedes zal altijd voor Mercedes zijn en Red Bull Racing voor Red Bull, dus daar moet je helemaal niet aan beginnen.”

Bleekemolen uit daarmee vooral kritiek op het feit dat Masi tijdens een code rood onderhandelde met het team van Red Bull over het wel of niet teruggeven van een positie van Max Verstappen. Later in de race zorgde het teruggeven van een plek aan Lewis Hamilton opnieuw voor problemen, toen de Brit niet door had dat Verstappen zijn positie moest teruggeven en Hamilton achterop de RB16B knalde. Voor dat incident werd Verstappen na afloop nog bestraft met een tijdstraf en twee strafpunten, maar volgens Bleekemolen valt de oorzaak van de botsing vooral de wedstrijdleiding zelf te verwijten.

Geen brake-test

“Hamilton was gewoon een beetje in de war. Op het moment dat het gebeurde, of eigenlijk net erna, kreeg hij pas te horen dat Max hem voorbij moest laten. Dat is ook eigenlijk een grote fout van de wedstrijdleiding, want dat moet gewoon synchroon lopen. Het probleem is dat die boodschap eerst aan Red Bull is verteld en daarna pas aan Mercedes, maar Verstappen is snel genoeg in zijn hoofd om meteen te reageren. Er was gewoon geen tijd meer om het eventjes te vertellen aan Hamilton. Daar moeten ze toch iets meer tijd voor nemen.”

Over het feit dat Verstappen is bestraft voor de aanvaring zegt Bleekemolen: “Net voordat ze elkaar raken zie je inderdaad dat Max nog iets harder vertraagd net voordat ze elkaar raken. Maar ik noem dit geen brake-test want het is niet dat hij vol op de rem trapt. Maar je ziet wel dat hij iets harder gaat remmen, dat kun je ook duidelijk in de data zien. Maar als Hamilton gewoon geweten had hoe de situatie was, dan was hij er denk ik wel eerder omheen gereden. Dus wat dat betreft kun je het hem ook niet echt aanrekenen."

"Dit was weer echt de oude Verstappen"

Ondanks al het tumult genoot Bleekemolen wel weer van de race van Verstappen, die met zijn gewaagde acties weer ouderwets voor spektakel zorgde: “Hij is altijd een agressieve, felle rijder. Hij is de laatste tijd wat rustiger aan gaan doen, hij nam niet meer alle risico’s, maar dit was weer echt de oude Verstappen die hem er gewoon tussen gooit. Het gaat eigenlijk altijd goed, want het is niet zo dat hij van de baan vloog. Hij kwam misschien even naast de baan, maar het is niet zo dat ze met acht auto’s in de vangrails belandden. Je ziet dat hij acties uithaalt die kunnen, maar wel op het randje zijn. Dat is het mooie, want zo willen we hem zien.”

Op de vraag wie komende zondag in Abu Dhabi de wereldtitel pakt durft Bleekemolen zich niet uit te laten, al heeft hij wel een voorkeur: “Ik zeg Verstappen, maar dat is meer omdat ik Nederlander ben en het gewoon fantastisch vindt hoe hij het doet. Maar als ik heel eerlijk ben is het gewoon niet te voorspellen dit.”

Bekijk bovenaan deze pagina het volledige gesprek met Jeroen Bleekemolen.