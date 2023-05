In het Formule 1-seizoen 2022 kreeg Ferrari veel kritiek op de tactische aanpak tijdens Grands Prix. In Monaco werd afgelopen echter weer pijnlijk duidelijk dat dat gedeelte nog steeds niet helemaal soepel verloopt bij de Scuderia. Carlos Sainz reed lange tijd achter Alpine-coureur Esteban Ocon en was op jacht naar een podiumplek. Vanaf de pitmuur kreeg de Spanjaard twee keer de instructie om binnen te komen, meteen opgevolgd door het bericht om toch buiten te blijven. De Italianen hoopten op die manier dat Ocon als eerst naar binnen zou gaan als reactie op Sainz, al gebeurde dat niet. Uiteindelijk kwam de Alpine-coureur toch binnen en kende hij een trage bandenwissel. Ferrari haalde toen Sainz de pitlane in, maar die kwam tot diens grote frustratie opnieuw achter de Fransman te liggen. Op de boordradio was de Madrileen woedend, maar zijn engineer vertelde hem dat ze hem hadden laten stoppen om Lewis Hamilton voor te blijven. "Hamilton boeit mij niet", reageerde Sainz furieus.

Na afloop van de race verdedigde Ferrari de tactiek, maar Jeroen Bleekemolen keek het allemaal weer hoofdschuddend aan. "Het is weer een beetje de bende die we vorig jaar zagen en dat is dat ze niet een duidelijke richting kiezen", zegt de Nederlander tegen Motorsport.com. "Dat is wel het mooie aan een Red Bull, dat wel gewoon alles goed doet met Verstappen en de regen. Dat zijn moeilijke keuzes. Een klein foutje in Monaco en je gooit een zege weg. Zij doen dat goed en Ferrari zit dan toch wel weer te twijfelen. Er is daar gewoon geen zekerheid. Het was echt weer Ferrari zoals vorig jaar."

Had Ferrari de strategie anders kunnen aanpakken op dat moment? "Ze waren aan het nadenken om Ocon te kunnen verslaan. Dat was ook de reden dat ze zaten te twijfelen. Ze dachten dus: 'Als we op het goede moment een pitstop maken, dan kunnen we die podiumplek pakken'. Maar er is te veel onzekerheid dan. Ze moeten daar op dat moment gewoon een duidelijke richting kiezen en die kozen ze niet", vervolgt de 41-jarige coureur. Op de vraag waarom Red Bull het wel voor elkaar krijgt en Ferrari niet, antwoordt hij: "Dat heeft met veel dingen te maken. Dat begint bijvoorbeeld al met een Max Verstappen, die gewoon het vertrouwen heeft en dat vertrouwen uitstraalt naar het hele team. Zij twijfelen gewoon niet, dat is wat in zo'n heel team doorspeelt. Bij Ferrari is het dan toch nog te veel twijfel. Met autosport moet je gewoon duidelijke keuzes maken."

