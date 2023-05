Max Verstappen toverde op zaterdag in de kwalificatie een razendsnelle derde sector uit de hoed en wist daarmee de pole-position voor de Grand Prix van Monaco veilig te stellen. De wedstrijd begon hij op de medium band, terwijl Fernando Alonso op de hardste compound startte. Uiteindelijk begon het te regenen in Monte Carlo en dankzij de sterke stint van de regerend wereldkampioen hoefde hij maar een keer naar binnen om intermediates op te halen. Dit gold niet voor Alonso, die eerst naar mediums wisselde en een ronde later opnieuw de pits bezocht voor de regenband. Verstappen reed in droge en natte omstandigheden een strak tempo en werd met 28 seconden voorsprong eerste in het prinsdom.

Jeroen Bleekemolen genoot van de gok van Alonso, maar zag Verstappen een masterclass geven. Wat was volgens de 41-jarige coureur bepalend voor de zege van de Nederlander? "Red Bull deed eigenlijk alles weer goed", opent hij tegenover Motorsport.com. "De pitstop was goed getimed. Daar pakten ze toch wel het voordeel mee. Alonso maakte uiteindelijk twee pitstops en nam een gokje, wat ik ook een mooie keuze vond. Uiteindelijk zocht hij toch wel de uitdaging op, misschien dat je dan die wedstrijd alsnog naar je toe kan trekken. Dat lukte niet, maar Red Bull doet dan gewoon wel alles goed."

Hoewel het gat tussen Verstappen en Alonso in de beginfase rond twee á drie seconden lag, werd dit uiteindelijk opgerekt. "De snelheid was beter", antwoordt Bleekemolen op de vraag waar Verstappen het verschil maakte. "Hij was de snelste op de baan en kon langzaam zijn voorsprong uitbreiden. Op de goede momenten gaf hij gas. In het begin zag je dat hij banden aan het sparen was. Perez moest op dat moment van achteren komen en was veel sneller, zeker in de eerste paar ronden. Maar dat maakt niet uit. Hij had de marge. Elke ronde pakte hij er een paar tienden bij en sloeg hij een mooi gat."

Is de F1-titelstrijd gestreden?

Terwijl Verstappen schitterde in de nauwe straten van Monte Carlo, was het teamgenoot Sergio Perez die voor geen meter ging. De Mexicaan begon als allerlaatste na een crash in de kwalificatie en wist de top-tien niet te bereiken in de race. Dit betekent dat hij zijn ploegmaat verder ziet weglopen in de stand en dat is een flinke tegenslag in de strijd om de wereldtitel. Als het echter aan Bleekemolen ligt, dan hoeft er niet eens meer gesproken te worden over een kampioenschapsgevecht. "Ja, dat is nu denk ik wel voorbij", vervolgt hij. "Perez had hier [in Monaco] moeten inlopen. Nu pakt hij geen punten. Dat doet echt pijn. Voor zover hij nog hoop had, en die had hij volgens mij nog wel, kan je wel zeggen dat het nu echt gedaan is tussen die twee. Je weet nu wie er kampioen wordt en wie er waarschijnlijk gewoon tweede gaat worden."

De 33-jarige coureur kwam in 2022 nog als eerste over de finish in Monaco, maar zondag was dat dus niet het geval. Hij werd twee keer op een ronde gezet door Verstappen. Op de vraag wat dat met hem doet als coureur en teamgenoot, antwoordt Bleekemolen: "Deze doet echt enorm pijn. Natuurlijk was er de fout in de kwalificatie. Eentje die je niet mag maken in Q1. Je weet dat Monaco overleven is. Je moet er op het einde staan. Je weet dat je zelfs met een middelmatig rondje in de Red Bull er nog wel bijstaat. Dat was niet handig en vervolgens start je achteraan. Het is wel duidelijk dat hij snel is in Monaco. Hij klokte snelle tijden met vrij baan, maar hij heeft het wel een beetje weggegooid hier."

Had Fernando Alonso nog kans op de overwinning als hij direct naar intermediates was geswitcht? En wat ging er (opnieuw) fout bij Ferrari? Dit en meer bespreken we in een gloednieuwe F1-terugblik met Jeroen Bleekemolen. Bekijk de video bovenaan het artikel.