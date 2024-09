Bleekemolen over wereldtitel Red Bull: "Gaat hem gewoon niet worden"

Moedeloos. Dat is hoe Max Verstappen er zondag na afloop van de voor Red Bull Racing dramatisch verlopen Italiaanse GP bijstond. Volgens de Nederlander is de RB20 de laatste maanden veranderd in een 'monster’ en moet er snel iets gebeuren, wil de stal uit Milton Keynes niet beide wereldtitels mislopen.

Jeroen Bleekemoolen is van mening dat de vierde wereldtitel van Verstappen nog niet echt in gevaar is en de Nederlander met zijn uitspraken vooral een waarschuwing heeft willen afgeven aan zijn eigen team. "Ja, die kans [op de titel] is nog steeds best wel groot", aldus de coureur in gesprek met Motorsport.com. "Kijk, dat Max dit roept is natuurlijk ook een logische berekening en beredenering, dus dat vind ik ook niet gek. En het is denk ik ook een teken van hem om iedereen even wakker te schudden van jongens, dit gaat niet goed."

Waar Bleekemolen nog steeds gelooft in de vierde rijderstitel van Verstappen, geldt een ander verhaal voor de constructeurstitel. De voorsprong van Red Bull Racing op McLaren is na de Italiaanse GP en met nog acht races (waarvan drie sprintraces met extra punten) te gaan, geslonken tot acht punten. "Over die constructeurstitel ben ik het 100 procent met hem eens. Dat gaat hem gewoon niet worden. Dat is een simpel rekensommetje."

Geen quick fix

Dat de Red Bull RB20 van een dominante auto aan het begin van het seizoen, is veranderd in een onbestuurbaar 'monster', is lastig verklaarbaar. En een snelle oplossing voor de problemen ziet Bleekemolen ook niet. "Kijk, het probleem is dat ze het zelf ook niet weten, want anders kwam de oplossing wel. Het lastige van het verhaal is dat de auto zo onvoorspelbaar is. De kracht van Max is altijd geweest dat hij gewoon de dingen eigenlijk goed aanvoelde. Hij wist welke compound hij nodig had, hij wist eigenlijk altijd alles wat er moest gebeuren. Hij kon kiezen van nou, oké, ik moet zo hard pushen en dan pakken we zo de zachte band, want de harde band... En dan kwam het goed."

Dat gevoel is Verstappen met deze auto kwijt, aldus Bleekemolen. Tekenend vond hij de worsteling van de Nederlander in het laatste deel van de kwalificatie op Monza. "Hij weet gewoon niet wat er gaat gebeuren. Zo'n Q3 was heel erg tekenend natuurlijk dat het gewoon in één keer niet meer gaat. Hij voelt gewoon niet wat eraan komt, wat er met die auto gebeurt. En dat is wat hij eigenlijk altijd zo goed heeft gedaan, maar dan is al je kracht weg."

Volgens Bleekemolen is het voor Red Bull nu zaak om niet in paniek te raken. "Red Bull weet de oplossing niet, dus dat is wel heel vervelend. Maar ze moeten nu de rust bewaren en dit gewoon reëel bekijken. Onderzoeken, waar kan het in zitten? Met welk pakket moeten we de volgende race aangaan? En ja, weer opnieuw beginnen. En het kan zomaar zijn dat ze die auto langzaam wel weer onder controle krijgen, maar het is wel een heel groot probleem als je niet weet waar het probleem zit."

Hoe het team dat moet aanpakken? "Ja, dat is een kwestie van continu aanpassingen maken", analyseert Bleekemolen. "Continu kijken van wat gebeurt er, hoe reageert iets in het echt in vergelijking met die windtunnel. Maar ook dat is gewoon heel lastig, je hebt zoveel variabelen en het kan ook maar zomaar zijn dat je met een bepaalde update wel iets hebt wat je een-op-een kan kopiëren uit de windtunnel."

Duidelijke taal

Wat niet helpt, is dat het in Milton Keynes achter de schermen rommelt, stelt Bleekemolen. "Als er belangrijke mensen weggaan – en dan doel ik niet meteen op Adrian Newey want dat is een inkoppertje – maar er zijn meer mensen die hier voorheen misschien ook naar keken en hun mening gaven en dat is natuurlijk een beetje afgebrokkeld. Dus ja, de kunst is nu om met de mensen die je hebt een en ander toch onder controle te krijgen en niet in paniek te raken. En niet allemaal harder te gaan schreeuwen tegen elkaar. Kijk, in de media valt het allemaal nog wel mee, maar ze zullen echt wel duidelijk taal spreken in de interne meetings. Daar moeten ze natuurlijk gewoon voor oppassen. Dat je nog wel blijft samenwerken en dat je niet tegen elkaar gaat werken."