Hoewel de vrijdag en zaterdag droog verliepen in Monte Carlo, meldde zich zondag tien minuten voor de start van de Grand Prix een aantal druppels. Na twee uitgestelde starts werd het veld onder leiding van de safety car in gang geschoten en besloten de hemelpoorten zich helemaal open te gooien. De race kwam uiteindelijk een half uur stil te liggen. Daarna vond de wedstrijdleiding het veilig genoeg en stond er een mooie race op het menu.

Polesitter Charles Leclerc leidde het veld in natte omstandigheden, maar alles liep mis toen de baan droger en droger werd. Een tactische fout bij Ferrari - waardoor Carlos Sainz en Leclerc tegelijkertijd binnen kwamen - wierp de Monegask achter Max Verstappen naar plaats vier. Jeroen Bleekemolen kan zich voorstellen dat dergelijke fouten gemaakt worden in Monaco. "Dit zijn echt lastige momenten voor het team", zegt Bleekemolen tegen Motorsport.com. "In de heat of the moment kan dit gebeuren, er moet zeker over gesproken worden. In normale omstandigheden gebeurt dit niet veel, maar door Monaco was het een rare en aparte strategie." Op de vraag of Leclerc het heft meer in handen had moeten nemen, antwoordt de Nederlander. "Dat is lastig. Je rijdt op kop en hebt druk op je schouders. Hij heeft niets verkeerd gedaan. Hij was optimaal aan het presteren. Hij deed het heel goed en op basis van snelheid had hij echt verdiend gewonnen."

De uiteindelijke winnaar werd Red Bull-coureur Sergio Perez. De Mexicaan dook op het precies het juiste moment naar binnen, al had de man uit Guadalajara volgens Bleekemolen ook een beetje geluk. "Inhalen was heel lastig, dus het was een kwestie van de juiste keuzes maken", gaat hij verder. "De beste strategie was om van full wets naar slicks te gaan, zoals Carlos Sainz bijvoorbeeld deed. Hij had alleen veel verkeer in zijn outlap en dat koste hem vier of vijf seconden. Dat is de moeilijkheidsfactor in Monaco. Perez had mazzel dat hij achter Norris kwam, die vervolgens ook de pits inging. Daardoor had hij vrij baan."

Het belangrijkste moment van de race was misschien wel de opmerking die Perez maakte tijdens het interview kort voorafgaand aan het podium. Daarin stelde de Mexicaan dat hij te vroeg had getekend, waarmee hij insinueerde dat het contract voor volgend F1-seizoen al een krabbel heeft en Verstappen weet wie er ook volgend jaar naast hem rijdt. Bleekemolen denkt dat dit een goede zaak is. "Hij zit daar gewoon lekker. De band met Max is goed en hij presteert ook naar behoren de laatste tijd. In principe kent 'ie z'n rol als tweede rijder, maar hij begint nu wel weer mee te doen. Hij komt eraan. Qua punten staat hij er goed bij. Mocht Max een keer uitvallen, dan kan hij er zomaar voor komen te staan. Een nieuw iemand is altijd weer een risico en dit werkt. Dus was dat betreft een goede keuze." Of Perez serieus mee kan kan doen om de titel verwacht Bleekemolen niet: "Dat is heel lastig."

Bleekemolen, die veel actief is in de Amerikaanse racerij, zag Verstappen dit weekend worstelen en het qua snelheid niet voor elkaar hebben. "Het was geen eenvoudig weekend voor hem, maar om op deze manier punten goed te maken op Leclerc is een soort van droomscenario. Leclerc was ontzettend rap en verliest de race door pech. Hij zal wel ergens balen dat het niet soepel verliep."

Bekijk het volledige interview met Jeroen Bleekemolen in de video bovenaan deze pagina.