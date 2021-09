Bleekemolen: “Verstappen nu favoriet voor de wereldtitel”

Hoewel Lewis Hamilton in Rusland zijn honderdste Formule 1-zege pakte, leek Max Verstappen na afloop de grootste glimlach op het gezicht te hebben. De Nederlander kwam ondanks een gridstraf knap als tweede over de streep, waarmee hij de schade in de strijd om het kampioenschap beperkte tot een verlies van zeven punten. Jeroen Bleekemolen zag na afloop ondanks de overwinning van Hamilton dan ook vooral teleurstelling bij de Mercedes-coureur.

“Je zag gewoon dat Hamilton baalde, want hij had echt gehoopt dat hij een grote voorsprong zou pakken”, blikt Bleekemolen in gesprek met Motosport.com Nederland terug op de race. “Ik denk ook dat hij die nodig heeft om wereldkampioen te worden, want Max zit er zo goed bij. Hij gaat zo hard dit jaar. Ik denk echt dat hij de favoriet is voor de titel. Voor Hamilton was dit wel een kans om in ieder geval even tien, vijftien punten voorsprong te pakken, en die is er nu niet.”

Verstappen in het voordeel

Hoewel Verstappen in Sochi de WK-leiding moest afstaan aan Hamilton, denkt Bleekemolen dat de Nederlander voor de resterende races dit seizoen toch in het voordeel is. Met name omdat de Red Bull-coureur in tegenstelling tot de titelverdediger nu een verse krachtbron op de plank heeft liggen: "In theorie is Verstappen nu klaar en hoeft hij geen straffen meer te pakken. Er is een kans dat Hamilton dat nog wel een keer heeft, misschien ook niet maar Mercedes houdt zich natuurlijk lekker stil. In ieder geval staat Verstappen daar nu ook aan de betere kant.”

“Als je reëel kijkt naar het seizoen, Verstappen heeft een paar keer pech gehad, maar hij had eigenlijk ver voor moeten staan. Hij is gewoon sterker geweest en ze rijden nog steeds met dezelfde auto’s, dus ik denk echt dat hij de grootste kans heeft nu.”

'McLaren had regen moeten zien aankomen'

In de video bovenaan deze pagina vertelt Bleekemolen als ervaringsdeskundige ook uitgebreid over het rijden in wisselvallige weersomstandigheden en hoe belangrijk het samenspel tussen het team en de coureur is in een situatie zoals we die in de slotronden van de GP van Rusland zagen. De regen kostte Lando Norris uiteindelijk een kans op zijn allereerste overwinning, maar Bleekemolen is niet van mening dat de jonge Brit zondag een fout heeft gemaakt: “Ik snap dat hij ervoor ging”, blikt de Nederlander terug op de keuze van Norris om aanvankelijk niet de pits op te zoeken voor een setje intermediates. “Vanuit de auto leek het aan het begin ook de juiste keuze. Ook Hamilton negeerde zijn teamorders en ging nog een rondje door, de helft van de baan was nog droog dus dan wil je ook niet naar binnen. Maar het is op dat moment wel de fout van het team, want die moeten zien aankomen dat er toch wel veel meer regen gaat aankomen."

"Voor mij heeft Norris het gewoon goed gedaan, want ik zou ook in de auto zeggen: ‘Jongens, het is droog genoeg. Maar als jullie zeggen dat er echt veel regen komt, dan moeten we wisselen.’ Op zo’n moment is het dus toch wel een beetje de keuze van het team."

Bekijk bovenaan deze pagina het hele gesprek met Bleekemolen.