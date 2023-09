Na het zware weekend van Max Verstappen en Red Bull Racing in Singapore sloeg de combinatie tijdens de Grand Prix van Japan genadeloos terug. De Nederlandse coureur haalde met zijn dertiende overwinning van het seizoen en passant de constructeurstitel voor zijn team binnen. Inmiddels komt Verstappen nog maar drie punten tekort voor de rijderstitel. Daarmee is de kans nagenoeg honderd procent dat hij tijdens het eerstvolgende raceweekend in Qatar zijn derde wereldtitel zal pakken. Jeroen Bleekemolen blikt met Motorsport.com terug op de Japanse Grand Prix en denkt dat Verstappen in een andere auto ook om de titel mee had kunnen vechten.

"Ik vraag me weleens af: zet hem bij Ferrari of bij Mercedes neer, wat gebeurt er dan? Ik denk ook dat hij dit jaar dan races had gewonnen", stelt Bleekemolen. De coureur denkt zelfs dat Verstappen bij een ander team voor de titel had kunnen gaan: "Hij rijdt dan natuurlijk niet tegen zichzelf in een Red Bull. Dan zit er iemand anders in de Red Bull. Ik denk dat hij zomaar had meegedaan om de wereldtitel." Over de seizoensprestaties van Verstappen is Bleekemolen lovend, zeker gezien het constante hoge niveau dat de Limburger op de mat legt. "Op de een of andere manier heeft Max het elk weekend voor elkaar", vertelt de IMSA-rijder. "Dat is knap en hij heeft geen foutje gemaakt. Om elke week die set-up voor elkaar te krijgen, om er elke week te staan, ondanks dat het dicht bij elkaar zit [is knap]. Het is niet zo dat hij - Japan was misschien een uitzondering - gewoon eventjes een seconde voor de rest staat."

De dominantie van Max Verstappen dit jaar vertaalt zich in dertien zeges in zestien Grand Prix-weekenden. Bleekemolen is daar erg van onder de indruk. "In de race is hij zo dominant dat hij niet eens alles geeft", noemt de 41-jarige Noord-Hollander. "Je moet natuurlijk echt voorzichtig omgaan met de banden. Dat is ook logisch. Het zijn zware auto's. Veel vermogen en veel downforce." Juist daarom is het belangrijk om de banden goed te houden en dat is iets waar Verstappen volgens Bleekemolen in uitblinkt: "Het bandenmanagement van Max is heel goed. Dat weten we, maar hij heeft ook die ruimte. Hij rijdt een paar seconden los en dan kan hij gaan sparen."

Benieuwd wat Jeroen Bleekemolen nog meer van de prestaties van Max Verstappen, de dramatische race van Sergio Perez en de rijderskeuze van AlphaTauri voor volgend seizoen vindt? Bekijk dan het volledige interview in de video bovenaan dit artikel.