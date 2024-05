Lando Norris mag zich na zijn zege in de Formule 1-race in Miami eindelijk Grand Prix-winnaar noemen. De McLaren-coureur stond in 110 Grands Prix al vijftien keer eerder op het podium, maar het bovenste treetje was tot zondag nog een stap te ver. In Florida viel eindelijk alles op zijn plek. De Brit begon vanaf plek vijf aan de race om uiteindelijk na de safety car - veroorzaakt door de crash van Logan Sargeant en Kevin Magnussen - aan het langste eind te trekken. In gesprek met Motorsport.com ziet Jeroen Bleekemolen dat die onderbreking een sleutelrol speelde bij het binnenhalen van de zege. "Zonder de safety car had hij hem niet gewonnen, denk ik", vertelt de analist.

Norris was in de laatste stint van de race heel erg snel. Na de safety car reed hij op de harde band weg bij Max Verstappen, maar volgens Bleekemolen was het winnen van de race zonder tussenkomst van de safety car onmogelijk geweest. "Het gat was al te groot. Hij [Lando] zat in de eerste bocht een beetje klem en zakte naar plek zes terug. Om dan helemaal naar Verstappen toe te rijden en er dan aan voorbij te gaan, dat lukt normaal niet", vertelt de 42-jarige. "Nu had hij het mazzeltje van de safety car, maar op snelheid zat hij er zeker bij."

Dat Norris een gelukje had, neemt volgens Bleekemolen niets weg van de prestatie van Norris. "Het is sowieso mooi dat hij de race kon winnen, dat hij zo weg kon rijden bij Max. Hij liet echt zien dat hij sneller was aan het einde", vertelt hij daarover. Tegelijkertijd was het na de race de vraag of de RB20 van Verstappen geen schade had opgelopen. Bleekemolen is daar ook nog niet helemaal achter. "Dat is moeilijk om te zeggen. Red Bull zegt van wel. Christian Horner gaf dat aan. Dus dat had wel wat uit kunnen maken."

Benieuwd wat Jeroen Bleekemolen nog meer te zeggen heeft over de Grand Prix van Miami? Hoe kijkt hij bijvoorbeeld naar de start van de race, waar het allemaal maar net goed ging met de aanvliegende Sergio Pérez? En wat denkt hij van het incident tussen Kevin Magnussen en Logan Sargeant? Bekijk dan het volledige video-interview dat bovenaan dit artikel te vinden is.