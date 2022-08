Een eenvoudige Hongaarse Grand Prix zou het door het verrassend snelle Mercedes niet gaan worden voor Ferrari, maar dat er een mogelijkheid lag om op Red Bull Racing in te lopen in het kampioenschap stond vast. Door technisch malheur op zaterdag ving Max Verstappen de race als tiende aan, terwijl Sergio Perez niet door Q2 kwam en vanaf P11 begon. Carlos Sainz en Charles Leclerc trapten de race af vanaf respectievelijk de tweede en derde positie. Laatstgenoemde nam in de vijftiende ronde de leiding van polesitter George Russell over en sloeg daarna meteen een gat. Het ging echter opnieuw mis vanaf de Ferrari-pitmuur. Halverwege de wedstrijd werd de raceleider op harde banden gezet, maar dit was door de koele omstandigheden niet de juiste keus.

Het is niet de eerste keer dat de Italianen het strategisch verpesten. Wat moet Ferrari volgens Jeroen Bleekemolen veranderen? "Er zit daar denk ik geen strategieleider", zegt de Nederlander in een exclusief gesprek met Motorsport.com. "Er zijn te veel mensen bij betrokken. Dat helpt niet. Misschien zijn er wel te veel meningen. Wellicht zit daar een persoon die het juiste zegt, maar je gaat twijfelen als je daarna tien keer iets anders hoort. Je moet een leider hebben. Strategie is niet zo heel ingewikkeld. Je hebt veel informatie tot je beschikking door de rest die op andere banden rijdt. Als je dat snel kan overzien, dan kan zelfs één iemand de strategie doen. Je hebt dan geen computers nodig. Kijk naar de rondetijden en wat er gebeurt. Het zijn fouten die ze vaak maken. Daar moet echt wel wat veranderen. Op deze manier ga je nooit wereldkampioen worden."

Bleekemolen vindt dat Leclerc harder mag worden richting de teamleiding van Ferrari. Zoals vermeld is het niet de eerste keer dat Ferrari tactisch faalt en daardoor punten laat liggen. Gedurende de race op de Hungaroring meldde de Monegask langer door te willen op de mediums, maar uiteindelijk kwam de Ferrari-coureur toch naar binnen voor de harde band. "Ik vind dat hij meer mag opkomen voor zijn gevoel", gaat Bleekemolen verder. "Verstappen zegt af en toe rake dingen, ook Carlos Sainz is vaak wat harder. Leclerc luistert echt naar het team en dat was in dit geval gewoon een heel domme fout. Als je ziet dat de rijders van Alpine al voor geen meter gaan op die harde band, dan moet je toch gaan nadenken. Je weet de bandentemperatuur en dat die zachte band eigenlijk al te koud was. Hoe kun je dan denken aan de harde band? Ze waren natuurlijk op mediums gestart, dat maakte het lastig. Ze moesten een keer naar een andere compound. Daar is bij Ferrari denk ik de denkfout ontstaan. Het was gewoon echt stom."

Verstappen voelt situatie goed aan

De coureur die komend weekend op Assen in een A1GP-auto in actie komt tijdens Jack's Racing Day vindt dat Ferrari het simpeler moet maken en dat Verstappen en Red Bull Racing dat goed aanvoelen. De Nederlander reed op zachte banden naar de startopstelling, maar merkte toen al dat die banden amper op temperatuur waren te krijgen. Het initiële plan om op de harde band te starten werd uit het raam gedonderd. "Ferrari gaat ingewikkeld nadenken en discussiëren. Het is daar niet duidelijk. Het is zaak daar een goede leider qua strategie neer te zetten. Het is natuurlijk niet eenvoudig: de druk bij Ferrari is altijd hoog, hoger dan bij andere teams. Maar het zijn gewoon stomme fouten, dit kon je gewoon zien."

De keus van Verstappen om voor softs te gaan was volgens Bleekemolen uiteindelijk allesbepalend. De Nederlander prijst de durf van de regerend wereldkampioen. "Er was ook nog een beetje regen. Dat bracht de temperatuur van het asfalt en de band echt naar beneden. Het bleef miezeren, waardoor de baan er heel slecht bij lag en de harde band niet meer werkte." Ploegmaat Sergio Perez liet na afloop weten dat een plek op het podium mogelijk was, maar uiteindelijk knokte de Mexicaan zich van P11 naar de vijfde stek. Bleekemolen zag een podium ook niet meer gebeuren. "Nee, daarvoor lag 'ie te ver achter. Hij was misschien in de buurt gekomen, maar je moet er dan ook nog voorbij en daar heb je vaak wat langer voor nodig. Daarnaast is Perez geen Verstappen. Verstappen valt aan en zet hem er meteen naast. Die wacht niet, maar doet het en ook meteen goed. De meeste andere rijders hebben toch meer tijd nodig om in te schatten hoe ze het moeten doen. Het was voor Perez nooit een podium geworden, denk ik."

Bekijk het volledige interview met Jeroen Bleekemolen bovenaan deze pagina.