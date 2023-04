“Ik weet niet of men dit weet, maar wij zitten dichter bij de voorwielen dan alle andere coureurs. Onze cockpit zit te ver naar voren”, vertelde Lewis Hamilton in Melbourne - waar hij in de race tweede werd achter Max Verstappen - over de Mercedes W14. “Als je aan het rijden bent, voelt het alsof je op de voorwielen zit. Dat is één van de slechtste gevoelens die je kan hebben tijdens het rijden. Het leidt tot een grote verandering in het gedrag van de auto en hoe je de bewegingen ervaart. In vergelijking met een cockpit die verder naar achteren geplaatst is, is het lastiger om de bewegingen te voorspellen. Daar heb ik veel moeite mee.”

Jenson Button, van 2010 tot en met 2012 de teamgenoot van Hamilton bij McLaren, snapt wat de zevenvoudig wereldkampioen bedoelt. “Hij heeft het gevoel niet. Dat is denk ik het grootste probleem”, zegt Button bij Sky Sports. “Kijkend naar de rijstijl van Lewis: hij gaat agressief op het gas, is agressief bij het remmen en doet alles via het stuur. Hij heeft het echt nodig om via zijn armen te voelen wat er aan de achterkant van de wagen gebeurt. Dat gevoel krijgt hij nu niet, waardoor hij niet het vertrouwen heeft om te pushen. Deze auto’s zijn sowieso al tricky. Ze zitten altijd op het randje, zeker in de kwalificatie. Als hij niet dat vertrouwen heeft, kan hij er niet het maximale uithalen.”

George Russell lijkt minder problemen te hebben met de zitpositie in de Mercedes W14. De jonge Brit was dit seizoen in alle drie de kwalificaties tot dusver sneller dan zijn meer ervaren land- en teamgenoot. “Ik denk dat George een andere rijstijl heeft”, reageert Button. “Ik heb geen data van George gezien, maar ik weet hoe Lewis rijdt. Zijn data heb ik wel gezien en het verrast me hoe anders hij rijdt dan ik, bijvoorbeeld. Als George een coureur is die het stuur altijd zo rustig mogelijk probeert te houden en alles via het gas- en rempedaal doet, dan reageert hij waarschijnlijk niet zo slecht op deze eigenschap van de auto.”