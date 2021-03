Williams: "Onze coureurs kunnen veel leren van Button"

De Engelsman bleef na zijn F1-pensioen (in 2017) als analist betrokken bij de sport, maar keerde in januari dus terug in een officiële rol bij het team waar hij ooit zijn carrière begon. Button woont in de Verenigde Staten en heeft nog niet de gelegenheid gehad om naar Groot-Brittannië af te reizen, maar dat doet niets af aan het belang van zijn rol, aldus teambaas Roberts. “Vanwege het coronavirus is Jenson nog niet in staat geweest om hierheen te komen, maar natuurlijk hebben we al wel met hem gesproken”, legt Roberts uit. “Hij steunt ons op meerdere manieren, vanuit een algemeen perspectief hoe een F1-team te bestieren en door het bestuur en het managementteam te steunen.”

Als het seizoen eenmaal op gang is, moet Button ook de technici en de coureurs helpen, vervolgt Roberts. “Zodra we gaan racen en hij een beetje vrije tijd krijgt, zal hij komen helpen. Een van zijn voormalige techneuten werkt bij ons, dus er is echt een goede relatie. We kijken er naar uit om hem in de garage te hebben, hem bij de details te betrekken en hem te laten doen waar hij goed in is: met ons praten, een klankbord zijn voor ideeën en zijn ervaring delen. Ik ben er zeker van dat de coureurs veel goeds van hem te horen zullen krijgen, waaronder een paar goede verhalen uit de oude doos”, glimlacht Roberts.

Jost Capito, de nieuwe CEO van het team sluit zich aan bij de woorden van de teambaas. “Simon en ik hebben in het verleden met Jenson gewerkt, we hebben een zeer goede relatie met hem ontwikkeld en hij is echt een vriend van ons geworden. Het is geweldig om hem aan boord te hebben. Ik heb al een paar telefoontjes en videogesprekken met hem gehad en het is geweldig om met iemand van zijn kaliber te sparren. Hij is wereldkampioen geweest, heeft verschillende raceseries gedaan en is een expert in de racerij.”