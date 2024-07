Button: Red Bull F1 moet Pérez vervangen als hij volgende race geen punten scoort

De afgelopen races wilde het niet vlotten voor Sergio Pérez. Door tegenvallende prestaties in de kwalificatie vielen de resultaten in de races eveneens tegen, met als gevolg dat de teamgenoot van Max Verstappen in de laatste zes races slechts vijftien punten heeft gescoord. Verstappen zelf pakte in diezelfde tijd 119 punten. Red Bull Racing gaat daardoor nog steeds aan de leiding in het constructeurskampioenschap, maar het gat naar McLaren is de laatste tijd alleen maar geslonken tot een totaal van 74 punten.

De druk op Pérez neemt, ondanks het tekenen van een nieuw contract waardoor hij op papier tot en met 2026 zeker zou zijn van zijn zitje, daardoor toe. Volgens oud-Formule 1-coureur Jenson Button moet de Mexicaan snel vooruitgang laten zien, anders zou het team in zijn ogen moeten ingrijpen. "Het is een enorm probleem", zegt de F1-kampioen van 2009 tegen Sky Sports F1. "Dit was gewoon een verschrikkelijk weekend. Op sommige manieren had hij ook wel pech. Dit zal niet elk weekend gebeuren", weet de Brit zeker. "Maar ze staan op achterstand en Pérez moet op zijn minst wat punten scoren, zelfs al eindigt hij niet direct achter Max."

Button is van mening dat Red Bull deze situatie 'niet eeuwig kan laten duren'. "Als hij in de volgende race weer geen punten scoort, dan moeten ze hem snel uit die auto halen en er iemand anders in zetten." Dat klinkt van buitenaf moeilijk, maar als oud-coureur weet Button ook hoe zwaar dat mentaal kan wegen voor een coureur. "Het is geen fijn gevoel voor een coureur. Het is zwaar. Voor een coureur is het verschrikkelijk, maar voor het team is het constructeurskampioenschap belangrijk."

Zelf wil Pérez zich niet te veel laten afleiden door alle geruchten over zijn toekomst bij Red Bull Racing. Het team zet deze week Liam Lawson in de RB20 voor een filmdag op Silverstone nu de druk op Pérez toeneemt. "Ik weet waar ik sta wat betreft mijn contract", zei Pérez na de Grand Prix van Groot-Brittannië, waarin hij op twee ronden achterstand eindigde. "Dat mag geen afleiding zijn voor mij. Ik moet me focussen op de komende twee weken. Dat is mijn prioriteit, net als dat we als een team deze lastige periode achter ons moeten zien te krijgen."