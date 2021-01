Button: Nieuwe eigenaren Williams niet bang voor verandering

Vrijdag werd bekend dat Button als ‘senior advisor’ in dienst treedt bij Williams. Daarmee keert de wereldkampioen van 2009 terug bij het team waarmee hij in 2000 zijn debuut maakte in de Formule 1. Button, die een meerjarige deal tekende, zal komend jaar meerdere races bijwonen voor Williams, dat vorig jaar een nieuwe eigenaar kreeg met Dorilton Capital en dit jaar opnieuw met George Russell en Nicholas Latifi als rijderspaar aan de start komt.

Gevraagd naar zijn indruk van de nieuwe eigenaren van Williams, laat Button aan de Britse zender Sky Sports weten: “Ze zijn niet bang voor verandering. Alle Formule 1-teams hebben een eigen manier van werken. Volgens mij proberen ze daar wat in te veranderen en proberen ze ook wat dingen aan de sport te veranderen. Ze zijn niet bang om nieuwe dingen te proberen. De mensen die het team runnen, hebben veel ervaring en geweldige ideeën, en in het team hangt een goede sfeer.”

Button heeft er vertrouwen in dat Williams terug naar voren kan komen. “Dit team heeft meerdere kampioenschappen gewonnen. Natuurlijk zijn er met de tijd dingen veranderd en mensen vertrokken en bijgekomen. Maar in de basis is het team nog hetzelfde”, aldus de vijftienvoudig Grand Prix-winnaar. “Toen ik voor Williams reed, was het een jong maar nog altijd zeer ervaren team. Ik kijk ernaar uit om weer met ze te werken en ze te helpen waar ik kan. Iedereen zal er honderd procent voor moeten gaan. En het moet uit liefde voor de sport gebeuren. Omdat het je passie is, niet alleen je werk. Dat is de enige manier waarop het weer een team kan worden dat in de voorhoede meedoet.”

Juiste pad

Na in 2000 zijn Grand Prix-debuut te hebben gemaakt bij Williams, vervolgde hij zijn carrière in 2001 bij Benetton Renault. Daarna volgde een lange stint bij BAR-Honda, dat in 2009 Brawn GP werd. Vervolgens was hij zeven jaar lang coureur bij McLaren. Button reed in 2017 zijn laatste Formule 1-race. Hij reed de Grand Prix van Monaco voor McLaren, omdat Fernando Alonso dat weekend aan de Indianapolis 500 meedeed. “Dit is het perfecte moment om terug te keren bij Williams”, vervolgt Button. “Dit team heeft me zoveel kansen gegeven aan het begin van mijn Formule 1-carrière door me een zitje te geven en me te helpen bij mijn eerste stappen in de sport. Dit voelt als het juiste moment om terug te komen en ik kijk ernaar uit om ze te helpen weer vooraan te komen. De situatie zal niet van het ene op het andere moment anders zijn, maar ze zitten volgens mij wel op het juiste pad. Ik kan niet wachten om naar Grove te gaan en wat tijd door te brengen met de coureurs en de rest van het personeel.”

Button is ervan overtuigd dat hij van waarde kan zijn voor Williams. “Als iemand die van buiten komt, zie je sneller dingen die verbeterd kunnen worden. Bovendien heb ik zeventien jaar ervaring in de sport en voor zes verschillende Formule 1-teams gereden gedurende mijn loopbaan”, zegt hij. “Ik heb zin in deze nieuwe uitdaging en ben er absoluut klaar voor.”