Na acht wereldtitels bij de constructeurs op rij lijkt Mercedes dit jaar genoegen te moeten nemen met een rol op het tweede plan. Het team is er heilig van overtuigd dat er een hoop snelheid in de W13 zit, maar momenteel komt dat er door de extreme mate van porpoising totaal niet uit. Zowel Lewis Hamilton als George Russell stond dit jaar al op het podium, maar dat was meer te danken aan problemen bij Red Bull en Ferrari dan aan de eigen snelheid. Er valt dus het nodige goed te maken voor de formatie van teambaas Toto Wolff, dat tijdens de GP van Miami met een pakket upgrades komt om porpoising te verminderen en de auto sneller te maken.

Vermoedelijk gaat het nog wel wat tijd in beslag nemen om de problemen helemaal te verhelpen, maar daarbij lijkt Mercedes wel te kunnen rekenen op de inzet van zowel Russell als Hamilton. Dat is een goede zaak, vindt Jenson Button. “George komt op mij over als een sterke teamspeler en dat is super. Qua afstellen van de auto en het leveren van feedback voor het verbeteren van de auto is het altijd beter om twee geweldige coureurs te hebben dan één”, concludeert de voormalig F1-coureur. Die goede relatie kan echter ook snel verzuren. “Op dit moment zit alles dus goed, maar de sfeer verandert altijd als je strijdt om overwinningen. Dat is normaal gesproken het moment dat je van beste vrienden naar grootste concurrenten gaat.”

Voorafgaand aan het seizoen sprak Button nog de verwachting uit dat Mercedes en Red Bull de dienst zouden gaan uitmaken, maar de plek van de Duitse fabrikant is ingenomen door Ferrari. Bovendien verwacht de Brit, die eind 2016 zijn F1-carrière beëindigde en in Monaco 2017 zijn laatste F1-race reed, dat Mercedes in een lastige positie zit om zich te kunnen herstellen. “Ik ben enorm verrast. Ferrari heeft niets te verliezen en heeft alles ingezet op 2022”, ziet Button. “Als je op de rechte stukken naar die auto kijkt, ziet het er verschrikkelijk uit vanwege de porpoising, maar in de bochten ziet de bolide er geweldig uit… Ferrari heeft nog altijd meer tijd in de windtunnel dan Mercedes en dat geldt ook voor Red Bull, dus het wordt moeilijk voor Mercedes om terug te komen.”