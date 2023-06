Sergio Perez begon het seizoen bijzonder goed door in de eerste vier races tweemaal te winnen, waardoor hij in eerste instantie nog in staat was om de druk op Max Verstappen te houden. Een aantal races later en het tij is volledig gekeerd. In Monaco crashte de Mexicaan hard tijdens de eerste kwalificatiesessie waardoor hij een puntenfinish nagenoeg onmogelijk maakte voor zichzelf, waarna hij een ook een matig weekend kende in Barcelona. In Montreal was de zesvoudige Grand Prix-winnaar uit op eerherstel, maar wederom gooide een teleurstellende kwalificatiesessie roet in het eten. Zijn teamgenoot zit daarentegen in de vorm van zijn leven en rijdt al 224 rondes onafgebroken aan de leiding.

F1-wereldkampioen Jenson Button prijst de prestaties van Verstappen. De Nederlander staat erom bekend zijn teamgenoten op de baan op te vreten, iets wat Button in gesprek met zusteruitgave Autosport aanhaalt. “Als Max ziet dat zijn teamgenoot het moeilijk heeft, dan krijgt hij daar alleen maar meer vertrouwen van. Na drie weekenden is Max niet meer tegen te houden. Hij is er vandoor, en dit is zeker weten zijn kampioenschap.”

Button heeft in zijn carrière veel weerstand van ervaren en talentvolle coureurs gehad, zoals Rubens Barrichello, Lewis Hamilton en Fernando Alonso. In 2013 werd hij ook gepaard met Perez, en weet dus uit welk hout de Mexicaan gesneden is. “Wat zal er met Checo gebeuren? Hopelijk zal hij zijn vorm terugvinden. Iedereen ziet hem graag de strijd aangaan met Max, we willen goede races zien van Checo. Hij is erg snel, maar het is zijn inconsistentie dat hem in de eigen voet schiet.”

Jenson Button, McLaren, Sergio Perez, McLaren Foto: Alastair Staley / Motorsport Images

Na afloop van de Canadese Grand Prix vertelde Button bij Sky Sports F1 dat hij meer had verwacht van zijn oud-teamgenoot. De Mexicaan moest de race vanaf P12 starten en kon zich niet verder terugvechten dan een zesde positie, met de progressie vooral gemaakt via een goede strategie. Gevraagd door Motorsport.com naar het gevaar dat hij zijn zitje bij Red Bull verliest – zeker gezien hoe genadeloos Helmut Marko een dergelijke rijderswissel bij het team kan doorvoeren – antwoordt de Brit: “Ik denk niet dat dat dit jaar gebeurt. Maar aan einde van het jaar, wie weet.”

Wie kan Perez vervangen?

Dan dringt zich uiteraard de vraag op wie een beter alternatief is voor het stoeltje naast Verstappen. “Dat is een lastige vraag”, gaat Button verder. “Natuurlijk hebben ze Ricciardo nog aan boord als een ambassadeur, maar ik weet niet of ze hem daar neer willen zetten. Nemen ze iemand van AlphaTauri, en zo ja, wie zal het zijn? De Vries is niet zo competitief als ze gedacht hadden en zou je Tsunoda in het A-team zetten? Het is een lastige kwestie voor ze. Ik heb medelijden met Checo. Hij valt al drie races achter elkaar tegen en dat is een bittere pil voor hem”, aldus de Brit.