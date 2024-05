Ferrari had het contract van Charles Leclerc verlengd, maar besloot dat van Carlos Sainz niet te vernieuwen om zo de komst van Lewis Hamilton mogelijk te maken. De zevenvoudig wereldkampioen zal de Scuderia vanaf volgend seizoen vertegenwoordigen, waarbij het wel de vraag is hoe de onderlinge relatie zal zijn tussen de twee teamgenoten. Leclerc werd immers gezien als toekomstige ster bij Ferrari, maar met Hamilton haalt het Italiaanse team er nog een nummer één bij. Oud-F1-coureur Jenson Button verwacht echter niet dat dit tot problemen zal leiden binnen Ferrari.

"Als het de Lewis van zeven of acht jaar geleden zou zijn, dan zou het een lastige relatie worden", zegt Button in de Sky F1-podcast. "Maar nu lijkt hij gewoon zo ontspannen, dus nee, ik denk niet dat zij problemen zullen hebben als teamgenoten. Niet meer dan Carlos en Charles nu hebben." Button verwacht dat er zelfs sprake zal zijn van een goede samenwerking tussen de Monegask en Brit. "Het positieve voor Charles is dat hij het team kent en Italiaans spreekt. Als hij het zou willen, dan kan hij het heel lastig maken voor Lewis, het team en de sfeer."

"En je kun dan zeggen: 'Dat is niet sportief.' Maar dat hoort bij racen", vervolgt de F1-kampioen van 2009. "Nico Rosberg zal je dat ook vertellen", doelt hij op de mind games die hij speelde met Hamilton op weg naar zijn eerste en enige F1-titel in 2016. "Het gaat erom dat je de mensen van het team achter je krijgt. Dat geeft je kracht en haalt juist wat kracht weg van je teamgenoot. Maar Lewis zit hier al lang genoeg om de situatie te begrijpen en ik kijk echt uit naar het gevecht tussen de teamgenoten."

Wat de situatie volgens Button ook anders maakt, is het feit dat Hamilton voor Ferrari zal rijden. Bij dat team komt een andere mentaliteit om de hoek kijken, stelt hij. "Ze werken natuurlijk samen. Het draait allemaal om Ferrari. Dat is het ook met Ferrari. Bij elk ander team kun je zeggen: 'De coureur is er voor zichzelf'. En voor het team natuurlijk. Maar bij Ferrari werkt iedereen voor Ferrari. Het draait om het winnen van wereldkampioenschappen." Button voorspelt daarom ook dat het wel een verandering zal zijn voor Hamilton. "Het is een andere manier van racen voor iemand als Lewis, een ster van de sport. Plots werkt hij voor Ferrari om het kampioenschap te winnen. Ik kijk dus uit naar de dynamiek daar. Dat gaat heel interessant worden volgend jaar."