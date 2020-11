Button: Alleen Verstappen, Leclerc en Ricciardo kunnen Hamilton aan

Hamilton staat op pole-position om in 2020 zijn zevende wereldtitel binnen te slepen. Teamgenoot Valtteri Bottas moet tijdens de Turkse Grand Prix van komend weekend acht punten meer scoren dan de Brit om de titelstrijd in leven te houden. Hamilton is dominant en wist dit seizoen al negen races te winnen, terwijl zijn teamgenoot en titelrivaal op twee overwinningen blijft steken. Tot dusver is de zesvoudig wereldkampioen pas door twee teamgenoten verslagen en Jenson Button was een van die twee rijders. De twee waren tussen 2010 en 2012 teamgenoten bij McLaren en in 2011 was Button de sterkste in het onderlinge duel.

Button vindt het lastig om de records en prestaties van Hamilton te vergelijken met F1-grootheden uit het verleden omdat de verschillende generaties zich daar niet echt voor lenen. Wel stelt de wereldkampioen van 2009 dat hij pas stopt met winnen als hij een grotere uitdaging binnen zijn team te verwerken krijgt. “Je kan zeggen dat Lewis het beste werk geleverd heeft en ook het team heeft het fantastisch gedaan. Ze zijn in het hybride tijdperk niet verslagen en Lewis heeft op eentje na alle titels gewonnen. Dat zie ik ook niet veranderen. Dit blijft doorgaan tot hij stopt of een teamgenoot krijgt die hem wél kan uitdagen”, vertelde Button aan Motorsport.com.

“Hij heeft absoluut geleerd van zijn teamgenoten en hij is een completere coureur dan toen wij teamgenoten waren. Maar als hij een teamgenoot als Max [Verstappen] had gehad, zouden we een heel andere kant te zien krijgen van Lewis. Hij heeft die uitdaging nodig, anders blijft hij hetzelfde doen en de titels winnen. Hij heeft iemand nodig die hem en Mercedes gaat uitdagen. Je kan het ze niet kwalijk nemen, want het is makkelijker als ze iemand hebben die sneller is dan de ander. Ik weet dat Valtteri tijdens de kwalificaties in de buurt komt en hem soms verslaat, maar dit jaar komt hij qua racepace niet in de buurt van Lewis.”

Bottas werd in 2017 de teamgenoot van Hamilton, nadat Nico Rosberg na het binnenhalen van de wereldtitel zijn helm aan de wilgen hing. Zijn contract loopt tot eind 2021. De vraag is of de Fin daarna nog mag aanblijven, aangezien Mercedes-junioren George Russell en Esteban Ocon op de deur kloppen. Button betwijfelt echter of zij al klaar zijn om de strijd aan te gaan met Hamilton. Slechts drie coureurs zijn daar volgens de Brit toe in staat: Max Verstappen, Charles Leclerc en Daniel Ricciardo.

“Ik denk niet dat George er al klaar voor is om tegen Lewis te strijden, dat zijn maar weinig coureurs”, aldus Button. “Max, Charles en Daniel - dat zijn ze, denk ik. Deze jongens kunnen de strijd aan met Lewis. Ik zou Danny Ric graag tegen Lewis zien strijden, want ik denk dat hij Lewis mentaal flink pijn kan doen. Hij zou snel zijn en alles weglachen. Hij zou heel relaxed en down to earth zijn, hij is een echt karakter en ik weet dat de meeste coureurs dat moeilijk zouden vinden.”