Button: "Leclerc en Vettel moeten dit jaar beter samenwerken"

Naast een ernstig tekort aan downforce kampte Ferrari in 2019 met twee rijders die vochten om het kopmanschap. In eerste instantie leek Charles Leclerc het onderspit te delven, maar de Monegask legde Sebastian Vettel het vuur regelmatig aan de schenen. In de kwalificaties was Leclerc bijzonder sterk en ook tijdens de races was hij de Duitser meer dan eens de baas. Het kwam in Brazilië zelfs tot een touché tussen de beide heren.

Volgens Button is het haantjesgedrag bij Ferrari nu verleden tijd en kan de Scuderia rekenen op een sterk rijderspaar. “Ik denk aan de beide Ferrari-coureurs, ze hebben wat incidenten gehad in 2019, maar hopelijk is dat dit jaar niet meer het geval”, zei Button bij Sky Sports. “Ze zijn allebei heel erg snel. Ze moesten afgelopen seizoen elkaars posities nog een beetje vinden binnen het team. De nieuwe man in het team, Leclerc, scoorde meer pole-positions dan wie dan ook. Maar Sebastian Vettel blijft een viervoudig wereldkampioen. Nu ze dat eerste jaar gehad hebben, kunnen ze echt als team samenwerken. Ze moeten namelijk tegen Mercedes vechten, niet alleen tegen elkaar.”

'Het is een heel sterk duo'

De teamleiding van Ferrari sloeg op enkele heikele momenten niet met de vuist op tafel, iets waar de formatie volgens Button tekort in is geschoten. “Ik denk dat het management in een team als Ferrari heel belangrijk is en dat is vorig jaar op bepaalde momenten niet goed gegaan”, vervolgde hij. “Sebastian begrijpt nu hoe snel zijn teamgenoot is, ze gaan dit jaar wel beter met elkaar overweg kunnen, maar ik denk dat het een heel sterk duo is. Wat betreft het afstellen van een wagen is Sebastian heel sterk, hij brengt meer uren met de engineers door dan wie dan ook. Hij zoekt altijd naast winst. Wanneer er een nieuwe en jonge coureur in een team komt, doet het de ervaren coureur pijn als hij snel is. Nu staan ze op gelijke hoogte en kunnen ze beginnen aan een goede samenwerking. Ik hoop dat ze dat doen, want dat is belangrijk voor het kampioenschap.”