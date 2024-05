Door de transfer van Lewis Hamilton van Mercedes F1 naar Ferrari in 2025, moet Carlos Sainz noodgedwongen op zoek naar een nieuw team. De 29-jarige Spanjaard wordt gezien als kandidaat voor een zitje bij een topteam, aangezien hij het zijn teamgenoot Charles Leclerc lastig maakt en recentelijk twee zeges heeft gepakt waar Leclerc's laatste zege van 2022 stamt. Hij wordt echter ook nadrukkelijk in verband gebracht met Sauber, dat vanaf 2026 doorgaat als Audi-fabrieksteam. Vader Carlos Sainz Sr. heeft immers goede banden met het Duitse merk, waar hij dit jaar nog de Dakar Rally mee won.

Die laatste optie lijkt echter ook een grote gok, gezien de huidige prestaties van Sauber. Valtteri Bottas en Zhou Guanyu hebben moeite om tot Q2 door te stoten en hebben in de eerste zes races van 2024 nog geen enkel punt gescoord. Volgens oud-Formule 1-coureur Jenson Button doet Sainz er dan ook goed aan om de coureursmarkt even af te tasten om voor 2025 een topzitje te bemachtigen. "Hij bevindt zich in een positie in zijn carrière waar hij zich al een tijdje in bevindt", zegt Button tegen Sky Sports F1. De F1-kampioen van 2009 haalt aan dat hij - naast Lando Norris - de enige is die Max Verstappen tot tweemaal toe van een zege kon afhouden.

"Hij moet dus wel risico's nemen, maar afwachten en misschien het Red Bull-zitje of misschien een Mercedes-zitje pakken, dat is de kant die hij op moet gaan", vervolgt Button. "Hij wil niet nog eens drie of vier jaar wachten om een competitief zitje te krijgen bij Audi, dus ik denk dat hij hier goed aan doet."