Button wil in 2022 meer tijd doorbrengen bij Williams

Het is bijna twaalf maanden geleden dat Jenson Button door Williams aan boord werd gehaald als senior advisor. Behalve advies geven zou de Formule 1-kampioen van 2009 ook de twee racecoureurs en de rijders uit het talentenprogramma helpen bij hun ontwikkeling. De terugkeer van Button naar Williams - hij maakte in 2000 zijn Grand Prix-debuut bij het team - werd in januari vorig jaar vrij groots aangekondigd, maar gedurende het seizoen was de Brit vooral op de achtergrond aanwezig.

“Ik heb wat tijd in de fabriek doorgebracht en was natuurlijk bij ze bij de races die ik bijwoonde”, laat Button, die zijn werkzaamheden bij Williams combineerde met een rol als analist bij Sky Sports F1, aan de Nederlandse editie van Motorsport.com weten. “Ik fungeerde vooral als klankbord voor bepaalde mensen in het team. Zo heb ik veel met Dave Robson, de chief engineer van Williams, gesproken en met teambaas Jost Capito.”

Button erkent dat hij in 2021 niet veel met de coureurs - George Russell en Nicholas Latifi - heeft gewerkt. “Dat kwam simpelweg doordat ik vanwege de coronabubbels niet in de engineering room mocht komen”, zegt hij. “Het is in dat opzicht niet het makkelijkste jaar geweest. Ik mocht alleen in de hospitalityruimte van het team komen. Dat was de enige plek waar ik met de engineers en Jost kon zitten.” De bijdrage die Button aan het team kon leveren, was hierdoor beperkt. “En dat was voor beide partijen erg jammer”, meent hij. “Ik zal in het nieuwe jaar veel meer met ze doen. Ik kijk daar erg naar uit, want Williams is een fantastisch team. Ze beschikken over goede club mensen met wie ik veel meer tijd zal doorbrengen, net als met de coureurs en de leden van het talentenprogramma.”

Zo heeft Button veel zin om met de Amerikaan Logan Sargeant aan de slag te gaan, die dit jaar voor Carlin in de Formule 2 zal racen. “Logan is een geweldige aanwinst voor het team. Hij heeft een goed hoofd op zijn schouders en is snel. En hij is Amerikaan, wat in deze tijden ook een pluspunt kan zijn. Ik denk dat hij een fantastische toekomst kan hebben. Hopelijk kan hij de uitdaging aan.” Button verwacht ook veel tijd door te brengen in de simulatorruimte van Williams. “Niet om te rijden, helaas! Maar om te kijken hoe de jongens met het team samenwerken. Want dat was waar vroeger mijn kracht lag als coureur; het samenwerken met het team. Op dat vlak breng ik veel ervaring mee.”