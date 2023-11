Zelf maakte Jenson Button in 2009 met Brawn GP een ongekende sprong voorwaarts mee. Mede dankzij de dubbele diffuser ontpopte het team van Ross Brawn zich tot titelfavoriet en inderdaad: zowel het coureurs- als constructeurskampioenschap werd door het team gewonnen. Weinig teams hebben dit jaar zo'n stap vooruit gezet, al is McLaren wel de duidelijke winnaar van de ontwikkelingsstrijd. Mercedes heeft echter weinig vooruitgang geboekt en beleefde in Brazilië een dramatisch weekend. Of zij volgens Jenson Button net zo'n stap vooruit nodig hebben als Brawn? "Je hebt [volgend jaar] geen regelwijzigingen, wij hadden het geluk dat wij die wel hadden", zegt Button tegen Sky Sports F1. "Ik denk ook dat de sport nu nog competitiever is."

Red Bull heeft dit seizoen gedomineerd met negentien zeges uit twintig races, maar achter de Oostenrijkse renstal is het spannend. Bijna elk weekend waren er wel wat verschuivingen in de rangorde. Zo was McLaren duidelijk de 'best of the rest' in Qatar en Japan terwijl Ferrari en Mercedes beter uit de verf kwamen in Mexico. "Er zijn zo veel grote teams die vooraan vechten en één kleine fout leidt ertoe dat je het op drie na beste team bent. Het is dus lastig om Red Bull bij te halen, maar ze komen dichter bij."

In Brazilië hadden Max Verstappen en Sergio Perez opnieuw de beste auto, al keek Lando Norris nog wel even bij de Nederlander om een inhaalactie in te zetten. Perez greep een podiumplaats mis na een intens duel met Fernando Alonso. "Brazilië was geen geweldig voorbeeld, maar in deze tweede seizoenshelft heb je gezien dat teams als McLaren en Mercedes allebei heel nauw met de Red Bulls vechten. Max heeft een kleine voorsprong gehad, maar zijn teamgenoot niet."

Hoewel er voor 2024 geen regelwijzigingen op de planning staan, zou er volgens Button volgend jaar wel eens een 'ommekeer' kunnen plaatsvinden. "Ik denk niet dat Red Bull het helemaal naar haar zin zal hebben. Dit was een uitzonderlijk jaar voor dat team, maar ik heb het gevoel dat het volgend jaar niet hetzelfde zal zijn. Dat is ook wat de sport nodig heeft: we hebben een beetje een mix nodig."