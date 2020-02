Marquardt: "Technologie van F1 is niet relevant voor BMW"

BMW leverde ooit motoren in de Formule 1, onder andere aan het nog altijd bestaande Williams. De autofabrikant was zelfs een tijdje constructeur, toen het tussen 2006 en 2009 tijdelijk Sauber overnam. Sindsdien is het niet meer actief geweest in de sport en van een terugkeer zal het voorlopig ook nog niet komen. Zolang de koningsklasse bij de huidige motoren blijft is dat onwaarschijnlijk. Motorsportbaas Jens Marquardt heeft gezegd dat BMW geen interesse heeft. "De V6 turbo-hybridemotor heeft niets te maken met wat wij in de productie voor de auto's op de openbare wegen doen. Vanuit een technisch perspectief neem ik mijn pet af voor wat ze in de Formule 1 doen, maar die technologie is niet relevant voor op de weg", aldus Marquardt volgens Auto Bild.

Hij noemt daarvoor meerdere redenen. Ten eerste zijn er de kosten die de pan uitrijzen voor een F1-project en of het bestuur de budgetlimiet kan controleren is volgens sommigen nog maar de vraag. Daarnaast werkt de complexiteit van een F1-motor, met alle vereiste onderdelen die erbij horen, voor veel fabrikanten afschrikwekkend. Hoe kun je het opnemen tegen een team als Mercedes of Ferrari dat al veel ervaring heeft met het bouwen van de hybride V6-motoren? Bovendien ligt de focus van BMW tegenwoordig bij de DTM en bij de Formule E, met het team Andretti. Laatstgenoemde klasse is een geschikter alternatief voor het Duitse merk dan de F1 vanwege de elektrificatie die in de automarkt gaande is.