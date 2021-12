Herlings: "Verstappen moet Sportman van het Jaar 2021 worden"

"Ja, wat Max dit jaar heeft gedaan...", reageert Herlings in gesprek met Motorsport.com op de genomineerden voor de NOC*NSF Sportman van het Jaar-verkiezing die vanavond plaatsvindt. Als Formule 1-liefhebber en Red Bull-collega, gunt Herlings Verstappen de ereprijs. "Ik denk dat hij er dit jaar ver bovenuit steekt", concludeert de crosser die in de laatste weken van het Formule 1-seizoen regelmatig bij Ziggo Sport aansloot om mee te praten over de koningsklasse van de autosport.

Net als Verstappen ging ook Herlings met een gelijk aantal punten als zijn grootste concurrent de laatste race van het jaar in. Ook in die finale in het Italiaanse Mantova ging de hoofdprijs naar Nederland. In veel opzichten zijn er gelijkenissen. Zo verloor Herlings net als Verstappen veel punten buiten zijn eigen schuld om. In het geval van de crosser landde een andere deelnemer op zijn schouder, wat hem 75 WK-punten kostte, en reed er iemand in de slotfase van het seizoen over zijn motor heen, waardoor een op het oog gelopen race weer spannend werd. Ondanks de gelijkenissen en grote druk die er op Herlings' schouders lag, snapt de KTM-rijder waarom hij niet is genomineerd.

Over het mislopen van die nominatie - Herlings haalde de shortlist wel, maar viel voor de laatste drie af - was hij duidelijk. "Ik had niets anders verwacht." Herlings liet zich in het verleden nog wel eens gelden rondom het gala, waar hij in zijn ogen regelmatig over het hoofd werd gezien en ook de Talent van het Jaar-prijs na een wereldtitel moest laten aan BMX'er Laura Smulders, die brons pakte op de Olympische Spelen van Londen. Ook dit jaar is het, onder meer, een BMX'er die hem buiten de selectie houdt, daar Niek Kimman naast baanwielrenner Harrie Lavreysen en Verstappen genomineerd is.

Dat Herlings dit jaar niet is genomineerd, deert hem niet zo zeer. "Ik had hem waarschijnlijk toch niet gewonnen", benadrukt The Bullet nog maar eens dat Verstappen in zijn ogen de prijs moet pakken. Toch vertelt de Brabander ook eerlijk dat hij sowieso niet had verwacht mee te kunnen doen om de hoofdprijs. "Ten eerste is het een Olympisch jaar en daar komt Max nu nog een keer bij. Maar eerlijk gezegd vond ik dit ook niet mijn beste seizoen. In 2018, toen ik voor de eerste keer wereldkampioen werd in de MXGP, won ik bijna elke GP. Ik denk dat ik twee GP's niet heb gewonnen, van de wedstrijden die ik reed. Dat jaar had ik die prijs gewoon moeten krijgen", is Herlings duidelijk over het jaar waarin Kjeld Nuis met de titel naar huis ging. "Als je hem dan niet wint, dan ga je hem nooit winnen", berust de KTM'er in het feit dat hij waarschijnlijk niet snel in aanmerking zal komen voor de eretitel.

Tegenwoordig heeft Herlings er vrede mee. Of het nu realisme of cynisme is, de vijfvoudig wereldkampioen slaapt er geen nacht minder om. "Het is natuurlijk ontzettend leuk als mensen, atleten, op jou stemmen en dat is wel mooie waardering, maar mijn leven zal niet opeens veranderen als ik die prijs win. Ik slaap er geen nacht minder om."