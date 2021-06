NASCAR-legende Gordon was tweemaal dicht bij overstap naar F1

Zo af en toe bewandelt een Formule 1-coureur het opvallende pad richting de NASCAR. Juan Pablo Montoya zette die stap na zijn vertrek uit de F1 in 2006, terwijl ook Jacques Villeneuve, Kimi Raikkonen en Scott Speed in de stock cars hebben gereden. De omgekeerde weg wordt echter vrijwel nooit bewandeld. Mario Andretti is het voorbeeld van een rijder die in de NASCAR begon en uiteindelijk de F1 haalde - en daar ook succesvol was. Een opvolger heeft hij nog niet gekregen, maar rond de eeuwwisseling was Jeff Gordon daar dicht bij.

De inmiddels 49-jarige Gordon, die groot fan is van de Formule 1, vertelde in de podcast Beyond the Grid dat hij in 1998 voor het eerst in beeld was voor een F1-zitje. “Jacques Villeneuve was onderdeel van deze gesprekken toen hij bij BAR zat… dat was in de fase dat het team werd gevormd”, herinnert de Amerikaan zich. “Ik denk dat ze graag een Amerikaanse coureur wilden en op een of andere manier belandde ik op de lijst. We hebben veel gesprekken gevoerd.” Toenmalig F1-baas Bernie Ecclestone zag dat plan wel zitten. “Ik heb ook met hem gesproken. Dat waren geen lange discussies, maar ik denk dat men het had over grote interesse in een Amerikaanse coureur. Die is er altijd geweest, toch?”

Demo leidt tot serieuze F1-interesse

Van een overstap naar de Formule 1 kwam het destijds niet, want British American Racing koos voor Ricardo Zonta als teamgenoot van Villeneuve. Toch zou Gordon niet helemaal uit het zicht van de F1 verdwijnen. In 2003 volgde een demo-run met de F1-bolide van Williams op Indianapolis, waarbij hij van auto wisselde met Montoya. Dat uitstapje leidde weer tot gesprekken met toenmalig teambaas en teameigenaar Frank Williams over een contract. “De gesprekken na de test werden veel serieuzer dan ik had gedacht, want ik had zoveel plezier in de auto. Ik begon te denken: ‘Kan ik mijn nek genoeg trainen om dit aan te kunnen, kan ik alle circuits leren en kan ik competitief zijn?’”

Uiteindelijk zou Gordon de NASCAR trouw blijven. Pas eind 2015 nam hij afscheid van de sport en Hendrick Motorsports, het team waarvoor hij al zijn races op het hoogste niveau reed. Met Hendrick legde Gordon beslag op vier titels in de NASCAR Cup Series en met 93 overwinningen staat hij derde op de ranglijst voor meeste overwinningen op het hoogste NASCAR-niveau. Ook bezit Gordon het record voor meeste opeenvolgende starts in de NASCAR met 797 races.