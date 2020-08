Todt: Hamilton’s jacht op records Schumacher “bewonderenswaardig”

Hamilton scoorde tijdens de Britse Grand Prix zijn 87ste overwinning in de Formule 1, waardoor hij nog vier zeges van het record van Schumacher verwijderd is. Schumacher heeft het record sinds 2001 in handen en pakte in 2006 zijn 91ste en laatste zege. Ook kan Hamilton dit jaar het recordaantal wereldtitels van de Duitser evenaren als hij voor de zevende keer wereldkampioen wordt. Ook op dat vlak is Hamilton goed op weg, want inmiddels heeft hij in de titelstrijd van 2020 een voorsprong van dertig punten opgebouwd op naaste achtervolger Valtteri Bottas.

Todt werkte als teambaas bij Ferrari samen met Schumacher toen hij tussen 2000 en 2004 vijf wereldtitels op rij pakte. In gesprek met geselecteerde media, waaronder Motorsport.com, sprak Todt over zijn emotionele binding met de records van Schumacher door de rol die hij erbij speelde, maar hij heeft niets dan lof voor de prestaties van Hamilton. “Om heel eerlijk te zijn wil je dat het record blijft staan als je eraan verbonden bent geweest. Maar anderzijds heeft een record normaal gesproken een levensduur. Alle records worden op een gegeven moment verbroken”, zei Todt. “Je kan zeggen dat het in verschillende tijdperken plaatsvond, maar dat telt niet voor records. Dat is daar geen onderdeel van. Het is bewonderenswaardig. Als het is wat ze verdienen, dan kan je ze alleen maar feliciteren.”

Bewondering voor prestaties dominant Mercedes

Mercedes heeft de eerste vier races van 2020 gewonnen en lijkt ook de rest van het jaar te gaan domineren door de superieure W11 die het gebouwd heeft voor dit seizoen. Door de kostenbesparende maatregelen zullen deze auto’s in licht doorontwikkelde vorm ook in 2021 racen. Daardoor lijkt de pikorde weinig te gaan veranderen. Gevraagd door Motorsport.com of hij bang was dat fans stoppen met kijken als de dominantie van Mercedes doorgaat tot eind 2021 zei Todt dat hij niets dan respect heeft voor wat Mercedes presteert.

“Ik moet zeggen dat ik de prestaties respecteer en bewonder, want het is niet slechts één jaar. Mercedes is bezig aan het zevende dominante jaar. Enerzijds bewonder ik de competitiviteit, de betrouwbaarheid en de energie dat het team erin steekt”, zei de Fransman, die wel aangeeft te hopen dat de verschillen met Mercedes kleiner worden. “Maar daarvoor moeten meer teams in staat zijn om de strijd aan te gaan. Wat dat betreft is het onze taak om ervoor te zorgen dat de teams de reglementen volgen. Ik weet zeker dat een aantal teams en andere motorfabrikanten de moeite kunnen doen waarmee ze auto’s kunnen bouwen die kunnen strijden tegen Mercedes.”

Met medewerking van Luke Smith