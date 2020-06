Todt verklaart waarom Vettel minder succesvol is dan Schumacher

De Duitser kwam in 2015 bij Ferrari met als doel een vijfde wereldkampioenschap binnen te halen, na eerder vier wereldtitels met Red Bull te hebben behaald. Mede doordat Mercedes de hybridemotor - zeker in de eerste jaren na de introductie van de V6-turbo - veel beter voor elkaar had dan het Italiaanse team, bleef nieuw succes in het kampioenschap echter uit voor Vettel. Zijn twee tweede plaatsen in 2017 en 2018 zijn vooralsnog zijn beste eindklasseringen met Ferrari.

Volgens Todt is een gebrek aan eenheid bij Ferrari de voornaamste reden waarom Vettel niet dezelfde resultaten heeft behaald als Michael Schumacher, die vijf maal wereldkampioen werd met het team uit Maranello. “Of de resultaten nu goed of slecht zijn, er is altijd een verklaring voor. Het hele team van Ferrari was samen met Michael zo succesvol omdat we een zeer hecht en sterk team hadden. We steunden elkaar, nog meer in moeilijke tijden dan in goede tijden”, aldus de FIA-president, die van 1994 tot en met 2007 leiding gaf aan Ferrari, in gesprek met Sky Sports F1. “Het is makkelijk om er voor elkaar te zijn als alles goed gaat. Maar een goede zeiler onderscheidt zich pas echt op een ruwe zee. Op de momenten dat wij te maken hadden met een ruwe zee, waren we er altijd voor elkaar. Ik denk dat dat het verschil heeft gemaakt.”

Volgens Todt is het te vroeg om te concluderen dat Vettel na 2020 uit de Formule 1 vertrekt, zoals door velen wordt verondersteld. “Sebastian is een van de grootste talenten in de autosport. Er is een bekendmaking geweest dat hij niet voor zijn huidige team zal rijden na 2020. Maar er zijn nog heel veel andere mogelijkheden. We wensen hem het allerbeste toe. En dat meen ik echt. Wie hem ook als coureur in de arm neemt, mag zichzelf erg gelukkig prijzen. Hij is duidelijk een coureur die wereldkampioenschappen kan winnen als hij over de juiste wagen beschikt. Toen Michael in 1996 bij Ferrari kwam, wist hij in eerste instantie ook maar drie races te winnen. Dat lag niet aan zijn motivatie. Hij had simpelweg niet de auto waarmee hij wereldkampioen kon worden. Langzaam maar zeker zijn we tot een auto en een team gekomen waarmee dat mogelijk was. Het gaat dus om het hebben van die combinatie. Lewis Hamilton zou ook geen wereldkampioen worden als hij niet over een winnende auto beschikt. Datzelfde hebben we gezien met Fernando Alonso en datzelfde hebben we gezien met Sebastian Vettel. Dit is logisch.”

Op de vraag of we Vettel in de toekomst misschien in een andere rol terug gaan zien in de autosport, als hij wel besluit te stoppen met racen, antwoordt Todt met een glimlach: “Misschien wordt hij in de toekomst wel een goede FIA-president. Je weet maar nooit.”