Todt hoopt dat nieuwe regels kopieerzorgen bij teams wegnemen

Racing Point kopieerde voor het seizoen 2020 de Mercedes W10 van vorig jaar en dat leidde tot controverse. Renault diende succesvol een protest in omtrent het ontwerp van de brake ducts van de RP20. Racing Point, Renault en Ferrari gingen in beroep tegen de straf die eerstgenoemde had gekregen, waarbij Ferrari voor een beroep koos omdat de renstal opheldering wil over in hoeverre teams mogen samenwerken en ontwerpen mogen overnemen van elkaar. Daarnaast hebben meerdere renstallen zorgen geuit dat het DNA van de F1 op het spel komt te staan als de FIA kopiëren toestaat.

De internationale autosportfederatie beseft dat volledige vrijheid in kopiëren niet gewenst is voor de F1 en Nikolas Tombazis, hoofd single seater-zaken bij de FIA, onthulde recent dat er gewerkt wordt aan nieuwe reglementen die het verbieden om op grote schaal te kopiëren, zoals Racing Point dit jaar deed. “Dit voorkomt dat teams hele stukken van andere auto’s gaan kopiëren op de manier van Racing Point, namelijk met behulp van foto’s”, zei Tombazis. “We accepteren dat individuele componenten op afzonderlijke vlakken gekopieerd worden, maar we willen niet dat de hele auto in essentie een kopie van een andere auto is.”

Hoewel de details van de regels nog niet bekend zijn, gelooft Todt dat ze bij publicatie voldoende zullen zijn om de teams die graag zekerheid willen dat ieder team zijn eigen auto en identiteit heeft tevreden te stellen. “De zorgen van sommige teams over het kopiëren is iets wat wij aan willen pakken”, vertelde hij in een exclusief gesprek met Motorsport.com. “Het unieke van de Formule 1 is dat ieder F1-team een fabrikant is die verantwoordelijk is voor het ontwerp van de auto. Dus als wij preciezer moeten zijn in de bewoording van de tekst, dan doen wij dat. Dat is iets wat we nu uitvoeren en misschien zullen de teams in het licht daarvan blij zijn met de nieuwe reglementen, dus we gaan zien wat er gebeurt.”

Met medewerking van David Malsher