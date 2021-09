De Formule 1 reisde eind augustus af naar Spa-Francorchamps voor de eerste race na de zomerstop. Het druilerige weer in de Belgische Ardennen leidde echter tot een fiasco: pas drie uur na de geplande starttijd werd het veld op pad gestuurd voor twee volledige ronden achter de safety car. Daarna werd de rode vlag gezwaaid, waarmee het einde van de Belgische GP werd ingeluid. Max Verstappen werd uitgeroepen tot winnaar en ontving, net als de rest van de top-tien, halve punten omdat er twee volledige ronden waren afgelegd. Dat is volgens de reglementen van de FIA het vereiste om punten uit te mogen delen voor een F1-race.

Met name het uitdelen van punten werd achteraf gezien als een controversieel aspect aan de race. Op de maandag na de race verklaarde Todt al dat het punt uitgebreid besproken gaat worden tijdens de aanstaande vergadering van de F1 Commission op 5 oktober. Hij gaf toe dat de FIA beter voorbereid had moeten zijn op een race die vanwege de weersomstandigheden niet door kan gaan. “Het enige wat ik mezelf kwalijk neem is dat we wisten dat het ging gebeuren. Daarom hadden we misschien een duidelijker protocol moeten hebben”, geeft hij ruiterlijk toe, hoewel dit de eerste keer was dat een race op dergelijke wijze werd gehinderd door het weer.

Te groot risico om echt te racen

Naast het zeer slechte weer in de omgeving van Spa-Francorchamps waren er volgens Todt meer factoren die ervoor zorgden dat racen onmogelijk was. “Maar waarom gebeurde het? Omdat de auto’s breder zijn, meer downforce hebben en er waarschijnlijk niet genoeg getest is met de full wets. En dan het zicht. Het is onmogelijk op een circuit als Spa. Kan je je voorstellen dat we hadden gezegd: ‘Oké, laten we starten.’ We hadden dan het risico genomen dat vijftien auto’s elkaar zouden raken in de eerste, tweede of derde ronde. Dat willen we niet. Willen we races in de regen? Dat willen we, maar op dit moment hebben we niet de ingrediënten om in deze omstandigheden te racen.”

De start van de race om 18.17 uur was volgens Todt een serieuze poging om toch nog te kunnen racen, nadat de weerradar opklaringen liet zien. Het kunnen uitdelen van punten was dus niet het doel. Dat dit uiteindelijk wel gebeurde na het rijden achter de safety car, was simpelweg een kwestie van het volgen van de regels. “Het blijft een raceweekend en om die reden moeten we punten uitdelen. Op welke manier doe je dat? Je volgt de reglementen”, aldus Todt. “Misschien moeten we in zo’n geval andere uitkomsten nemen uit het resultaat van de kwalificatie. Dus wat dat betreft zullen we zien wat te doen.”