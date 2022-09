Ferrari begon het Formule 1-seizoen 2022 uiterst sterk en bouwde een voorsprong op naar Red Bull Racing. Vanaf de Grand Prix in Spanje sloeg echter alles om. Max Verstappen nam daar door malheur in de auto van Charles Leclerc de leiding in het kampioenschap over en in de races daarna ging het van kwaad tot erger bij de Scuderia. De F1-75 viel geregeld uit en ook op tactisch vlak lieten de heren uit Maranello het liggen. Het heeft ervoor gezorgd dat Red Bull in beide kampioenschappen met een enorme voorsprong leidt. Ferrari-teambaas Mattia Binotto ontvangt al maanden kritiek en krijgt vaak te horen dat er iets moet veranderen in de organisatie. Lange tijd liet de Italiaan weten dat er niets moest worden veranderd, maar na de race op Monza gaf hij toch toe dat het anders moet.

Voormalig FIA-president Jean Todt zwaaide in de succesvolle jaren met Michael Schumacher de scepter bij Ferrari. Dit resulteerde in vijf opeenvolgende wereldtitels. Samen met Ross Brawn vormden zij een gouden trio. De Fransman ziet dat zijn oude werkgever het lastig heeft, maar stipt wel aan dat Ferrari weer wint. Op de vraag van het Italiaanse La Gazzetta dello Sport welk advies Todt heeft voor Binotto, antwoordt hij: "Elk tijdperk is anders. Ik wil geen advies geven. Het is te makkelijk om advies te geven. Het enige dat ik hem kan geven is om vol te houden. Ferrari doet het nu weer goed, dat lijken mensen zich niet altijd te realiseren. Ferrari wint weer. Ik denk dat bijna iedereen Ferrari graag weer kampioen ziet worden en niet slechts een paar races ziet winnen. Het kampioenschap is iets wat we voor volgend jaar weer kunnen wensen, want dat lijkt nu niet echt meer mogelijk. Maar om te winnen moet je op alle niveaus uiterst sterk presteren. Het is lastig om te bereiken, maar nog lastiger om vol te houden. Het begint met de details. Vanaf bijvoorbeeld het beantwoorden van de telefoon in het bedrijf. Als de telefoon tien keer overgaat bij een bedrijf en er wordt niet opgenomen, dan is dat niet goed. Je mag niet twee keer dezelfde fouten maken. Als dat gebeurt, betekent dit dat er iets moet veranderen."

Verstappen en Schumacher

Met Leclerc heeft Ferrari een enorm talent in de auto zitten. De Monegask heeft al vijf F1-zeges en zeventien pole-positions achter zijn naam staan. Toch mist de Ferrari-coureur volgens Todt nog iets om echt voor het kampioenschap te gaan. "Charles is een groot kampioen, al mist hij nog wel iets. Ik hoop dat hij dat snel krijgt." Zijn grootste tegenstander is Verstappen. De Nederlander lijkt op weg naar zijn tweede wereldtitel. Hoewel de titelverdediger nog lang niet in de buurt zit van de records van Schumacher, werd en wordt hij wel geregeld vergeleken met de zevenvoudig wereldkampioen. Hoe kijkt goede vriend Todt hiernaar? "Nou, ik ken Michael heel goed. Max niet. Max is net als Michael wel vastberaden. Michael is buiten de baan ook een geweldig persoon. Of Max dat is, kan ik niet zeggen. Ik weet het niet. Ik zie hem wel helemaal gericht zijn op racen en terecht ook. Daarnaast hebben ze allebei ook geweldige auto's. Want om als coureur te winnen, heb je ook een sterke wagen nodig."

Tot slot blikt Todt kort terug op zijn Ferrari-periode en de pikorde in die tijd. Het is algemeen bekend dat iedereen naast Schumacher tweede viool was, maar de Fransman ziet dat zelf anders. "In het tijdperk van Schumacher was er geen nummer één of nummer twee: hij en Irvine, hij en Barrichello, hij en Massa startten altijd als gelijken, met dezelfde behandeling. Na vier of vijf wedstrijden spraken de resultaten voor zich."

Michael Schumacher, Rubens Barrichello en Jean Todt op het podium in Hongarije. Foto: Ferrari Media Center