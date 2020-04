Todt: Misschien willen mensen na corona niet meteen weer naar races

De woorden 'anderhalve meter' hebben in korte tijd een compleet andere lading gekregen. Ze zijn uitgegroeid tot een begrip in de (Nederlandse) samenleving. Zozeer zelfs dat niet alleen experts, maar ook politieke kopstukken als premier Mark Rutte hardop spreken over 'het nieuwe normaal'. Een 'normaal' dat in hun ogen anders zal zijn en waarschijnlijk bestaat uit een 'anderhalve meter-samenleving'. Het zou in de praktijk betekenen dat mensen de onderlinge afstand vaker in acht nemen en wellicht grote (sport-)evenementen willen mijden.

Dat laatste is ook een steen op de maag van Todt, die zich er openlijk vragen over stelt. "We zullen zeker met de veranderende publieke belangstelling moeten omgaan. Want als dit allemaal voorbij is, wil je dan nog wel naar een race of überhaupt nog wel naar een groot sportevenement?", zegt hij tegenover Motorsport.com. Het is een vraagstuk dat volgens hem bepaald niet tot de sport beperkt blijft. "Ga je bijvoorbeeld nog wel naar het theater, het restaurant of de film? Als iemand je vandaag de dag zou vragen om naar een restaurant te gaan, dan heb je daar waarschijnlijk geen zin in. Maar als iemand dat drie maanden geleden had gevraagd, dan was je al in de auto gestapt om te gaan."

Todt wijst hiermee op een veranderende mindset bij mensen. Eentje waarbij spontaniteit deels wordt vervangen door angst. "Ik hoop vooral dat mensen zich nu realiseren hoe kwetsbaar we allemaal zijn. We hebben geen enkele reden om vol van onszelf te zijn. Dit is een moment om bescheiden te zijn, zeer bescheiden zelfs." Vooral omdat het iedereen kan treffen. In dat opzicht verschilt de pandemie volgens Todt van andere rampen. "Als je een aardbeving in Indonesië ziet, met verwoeste stranden, kapotte gebouwen en duizenden doden, dan word je persoonlijk nog niet echt bezorgd. Je wordt er wel verdrietig van, maar niet bezorgd. Omdat je denkt 'het zal mij niet overkomen'. Als je een vulkaan ziet uitbarsten, denk je hetzelfde. Maar nu niet, dit kan ons allemaal treffen."

Desondanks wil Todt wel positief afsluiten. Hij verwacht persoonlijk wel dat fans op termijn weer bereid zijn om massaal de Formule 1-races te bezoeken. "Dat denk ik wel. En ik hoop het eerlijk gezegd ook heel erg. Wij [als sport] hebben het ook nodig, die passie van fans." Maar een terugkeer naar de normale situatie heeft in zijn ogen wel tijd nodig. "En het zal zorgvuldig en gebalanceerd moeten gebeuren."

Met medewerking van Jonathan Noble en James Allen

VIDEO: Todt over de gevolgen van corona voor de Formule 1