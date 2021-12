Donderdagavond nam de FIA de tijd om de kampioenen van 2021 in het zonnetje te zetten tijdens het jaarlijkse FIA Gala in Parijs. Onder meer de Nederlandse wereldkampioenen Max Verstappen (Formule 1) en Nyck de Vries (Formule E) werden gehuldigd in het Louvre, maar er waren twee opvallende afwezigen: Lewis Hamilton en Mercedes-teambaas Toto Wolff. Hoewel de Duitse formatie – die voor het achtste jaar op rij wereldkampioen werd bij de constructeurs – het beroep tegen de uitslag van de GP van Abu Dhabi laat varen, besloten de nummer 2 van het WK en de mede-eigenaar van het team niet in Parijs te verschijnen.

Voor Hamilton zou dat nog problemen kunnen opleveren, want hij overtreedt het sportieve reglement van de FIA. Uittredend president Jean Todt wilde daar echter niet te veel bij stilstaan en vond dat de avond draaide om kampioen Verstappen in het zonnetje te zetten. “Ik vind dat we hier iets moeten vieren, in plaats van dat we proberen in controverse te belanden. Dat heeft geen zin. Wat levert het op?”, vroeg Todt zich af. “In zekere zin vind ik het jammer, want Mercedes verdient veel meer. Acht keer op rij wereldkampioen bij de constructeurs worden is namelijk uniek. Maar deze jongeman [Verstappen] heeft het uitstekend gedaan en daar moeten we ons op richten, in plaats van dat we [Hamilton] gaan straffen omdat hij niet komt.”

Hoewel Hamilton dus verstek liet gaan op het gala waar hij de voorgaande zeven jaar zes keer de kampioenstrofee mocht ophalen, had Todt graag gezien dat de Brit donderdag wel een bezoekje had gebracht. “We zullen hem missen. Lewis is een buitengewone kampioen. Hij maakt nooit een fout en hij is onderdeel van een geweldige combinatie”, vervolgde hij. “Hij heeft mogelijk de beste auto en het beste team, en hij maakt geen fouten. Deze keer won [Max] gewoon tien Grands Prix en dat moeten wij eigenlijk bewonderen.”

'Moeten mogelijkheid tot verbetering niet weigeren'

Vrijdag wordt door de FIA gestemd over een opvolger van Todt, die zijn functie als president van de organisatie na twaalf jaar gaat neerleggen. Een van zijn laatste wapenfeiten is de lancering van een onderzoek naar de herstartprocedure tijdens de GP van Abu Dhabi. “Zijn wij perfect? Nee, dat zijn we niet. Daarom heb ik voorgesteld om een volledige review te doen om te zien wat er verbeterd moet worden na wat er is gebeurd”, aldus Todt. “Dat geldt niet alleen voor deze race, maar wat gedurende het hele jaar is gebeurd. Moeten we het weigeren als we ons kunnen verbeteren? Dat moeten we niet doen. We moeten perfectionisten zijn en de F1 is in zekere zin het resultaat van perfectie. Een geweldige coureur is niet genoeg en dat geldt ook voor een geweldige auto. Alles moet samenkomen om succesvol te zijn.”

De late herstart op het Yas Marina Circuit bood Verstappen de kans om een aanval te doen op Hamilton en daarmee zijn eerste F1-wereldtitel te behalen. De Red Bull Racing-coureur had daar volgens Todt geluk mee, maar dat wordt weer gecompenseerd door pech eerder in het seizoen. “Ik denk dat hij heeft gekregen wat hij verdiende. Hij heeft een geweldig seizoen gereden. Het is menselijk om je te focussen op de laatste ronde en het is waar dat hij heel veel geluk had met de laatste ronde. Maar je moet het over het hele seizoen bekijken. Had hij geluk in Silverstone? En in Azerbeidzjan? En Boedapest? Dat had hij toen niet.”