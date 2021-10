Tussen 2012 en 2014 reed Jean-Eric Vergne drie seizoenen voor Scuderia Toro Rosso in de Formule 1. Daarvoor was hij jarenlang lid van het opleidingsprogramma van Red Bull en in de klassen onder de F1 maakte hij veel indruk. Ook bij Toro Rosso liet de Fransman absoluut geen onaardige dingen zien: in 2012 wist hij teamgenoot Daniel Ricciardo te verslaan en in 2014 moest Daniil Kvyat eraan geloven. Toch kreeg Vergne nooit de kans om zich bij Red Bull Racing te bewijzen, terwijl zijn teamgenoten bij Toro Rosso die kans allebei wél kregen.

In de F1-podcast Beyond the Grid blikte Vergne terug op zijn periode in de Formule 1. Hij ziet zichzelf – en dan vooral zijn instelling – als reden waarom het F1-avontuur geen groot succes werd. “Wat betreft mijn mentaliteit, manier van denken en werkwijze zat ik op het verkeerde moment op de verkeerde plek. Daar neem ik verantwoordelijkheid voor”, zei Vergne. Het feit dat hij in de klassen onder de F1 succesvol was, zorgde er namelijk voor dat alles onder een podiumplaats als een teleurstellend resultaat gold.

Toro Rosso was intussen een team in de middenmoot, dat blij was als het een goede puntenfinish scoorde. “In mijn tweede race in Maleisië werd ik achtste en scoorde ik punten”, haalt Vergne een voorbeeld aan. “Ik vond het geen slecht resultaat, maar bij aankomst in de garage vierde iedereen het alsof ik de race had gewonnen. Ze feliciteerden mij en dat vond ik fijn, maar ik vroeg me wel af waarom ze de achtste plek vierden. Ik was er namelijk niet om achtste te worden, ik wilde vechten om het podium.”

"Had meer moeten genieten"

Achteraf gezien zou Vergne dat nu anders doen. “Ik had denk ik een totaal verkeerde mentaliteit destijds. Ik had meer moeten genieten van de achtste en negende plaatsen en moeten begrijpen dat het een goed resultaat was voor een team als Toro Rosso.” Het zorgde ervoor dat de inmiddels 31-jarige Fransman werd gezien als een humeurige coureur, wat versterkt werd door teamgenoot Ricciardo. “Ik leed onder de vergelijking met Ricciardo: hij had altijd dezelfde lach, ongeacht hij voor of achter mij eindigde, of hij tiende of zesde werd. Dat is waarom mensen hem mogen. Ik was min of meer het tegenovergestelde. Als ik terug kon gaan, zou ik meer genieten. Ook zou ik politiek gezien sterker zijn binnen de Red Bull-familie. Ik denk dat ik te aardig was, maar dat komt met ervaring.”

Vergne raakte zijn F1-zitje eind 2014 kwijt en bracht nog twee seizoenen door als simulatorcoureur van Ferrari. Tegelijkertijd stapte hij over naar de Formule E, waar hij in 2017-2018 en 2018-2019 kampioen werd. Hij is daarmee tot dusver de enige tweevoudig kampioen in de geschiedenis van de klasse.