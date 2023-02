Alesi wil gesprek met president Macron over terugkeer Franse GP

Dat Frankrijk geen Grand Prix heeft, ligt volgens Jean Alesi aan het land zelf. “Het komt niet door de circuits, maar door de politiek”, zegt de oud-coureur van onder meer Benetton en Ferrari tegen Motorsport.com. “Het is waarschijnlijk de enige Grand Prix die nooit is bezocht door de president, met uitzondering van één keer op Magny-Cours. Francois Mitterrand kwam daar een keer kijken, als onderdeel van zijn politieke wens om de Grand Prix op dat circuit te hebben. Daarna is het niet meer gebeurd.”

“De circuits zijn het probleem niet. Het verlangen van het land, dat is het probleem”, is Alesi duidelijk. “De F1 heeft nu waarschijnlijk verzoeken van 32 landen in de wereld om een Grand Prix te mogen organiseren. De laatste Grand Prix die we hier hadden, was ontzettend populair bij de mensen. Dus het is zonde om dit te verliezen. Een Franse GP staat goed op de F1-kalender, maar als we die mogelijkheid niet hebben, dan is dat omdat het land geen interesse in autosport heeft. Dat is heel jammer. De F1 vindt het geen probleem om een Grand Prix in Frankrijk te hebben, de schuld ligt bij Frankrijk zelf.”

Als nieuwe topman van Paul Ricard gaat Alesi zich inzetten voor het terughalen van de Franse Grand Prix. “Als onderdeel van mijn nieuwe rol ga ik een brief sturen om een gesprek aan te vragen met de Franse president, al weet ik niet of dat daadwerkelijk gaat gebeuren. Als het gebeurt en we krijgen de Franse GP terug, dan ben ik de gelukkigste man ter wereld! Naar het Palais de l'Élysée gaan voor een gesprek met Macron is veel nuttiger dan elders lobbyen.”

Alesi benadrukt dat het ook zonder de F1 goed gaat met Paul Ricard. “We hebben dit jaar boekingen voor 280 dagen”, vertelt de enkelvoudig Grand Prix-winnaar. “Het is een ontzettend rijk circuit, met veel inkomsten. We zijn gastheer voor sportscars, motoren, nationale racerij en zelfs wat Italiaanse kampioenschappen komen naar ons. We zijn ontzettend druk, maar de Formule 1 is natuurlijk heel glamoureus voor ons. Het zou dus geweldig zijn om weer een Grand Prix te hebben.”