Jarige Vettel krijgt gridstraf cadeau na ophouden Alonso

Alonso was aan het einde van het tweede kwalificatiedeel bezig aan een snelle ronde toen hij in de laatste bocht de Aston Martin van Sebastian Vettel op zijn pad vond. Een verbetering van zijn tijd zat er daardoor niet meer in voor de Spanjaard, die met een veertiende tijd strandde in het tweede kwalificatiedeel. Vettel wist wel door te stoten naar Q3, waarin hij uiteindelijk een achtste tijd klokte. De Duitser werd na de kwalificatie echter op het matje geroepen bij de stewards, waar hij een gridstraf van drie plaatsen aan zijn broek kreeg.

Alonso zat na zijn uitschakeling in Q2 flink te foeteren op Vettel, maar haalde achteraf weinig troost uit de straf voor de Duitser. “Wat maakt het uit? Wij grijpen naast een misschien wel vijfde of zesde startplek voor de race, want dit was echt de beste auto die ik tot dusver dit jaar heb gehad in de kwalificatie”, sprak Alonso na afloop. “We waren derde na Q1 en hadden ook in Q2 derde of vierde kunnen eindigen. In Q3 had het ons misschien een vijfde of zesde plek opgeleverd. We starten nu echter als veertiende, dat is het verschil tussen een flinke lading punten of misschien wel helemaal geen punten omdat je je hier niet zo makkelijk naar voren knokt. Het weekend is voor ons nu goed als voorbij.”

"Het maakt niet uit welke straf ze hem geven. Het is nooit genoeg, maar zo is het nu eenmaal", zuchtte Alonso, die Vettel zelf overigens weinig verwijt: "Ik denk niet dat Seb er veel aan kan doen. In de auto zijn we afhankelijk van onze engineer. Ik denk dat het team dan ook meer te verwijten valt dan Seb zelf."

Vettel verklaart ophouden Alonso

Vettel zelf liet na afloop weten dat hij Alonso pas te laat in zijn spiegels zag. Daarnaast was de Duitser naar eigen zeggen ook de dupe van het feit dat andere coureurs in de aanloop naar een vliegende ronde aan het voordringen waren: “Ik zag hem pas heel laat, dus ik kon er niet veel aan doen”, vertelde de Aston Martin-coureur. “Het is de schuld van de coureurs die voordringen. Dat is niet juist en niet wat we afgesproken hebben.”

Op de vraag of het zogenaamde herenakkoord steeds minder wordt gerespecteerd was Vettel duidelijk: “Is er ooit een herenakkoord geweest? Er is weinig aan te doen. Iedereen dringt maar voor en remt vervolgens af op een plek waarover we afgesproken hebben dat we daar niet zouden afremmen. Ik ging al eerder van mijn gas, vervolgens haalt iedereen me in en remmen ze in de laatste twee bochten af. Mijn excuses aan Fernando, hij kon geen kant op."

Geen straffen voor Bottas en Sainz

Naast Vettel moesten ook Valtteri Bottas en Carlos Sainz zich melden bij de wedstrijdleiding. Beide heren zouden 'onnodig langzaam hebben gereden' in de bochten negen en tien in Q2. Opmerkelijk genoeg heeft juist Mercedes bij de FIA aangegeven dat zoiets niet zou moeten gebeuren tijdens de kwalificatie. Die opmerking was bijna als een boemerang teruggekomen bij Bottas, maar zover komt het niet. "Zijn gedrag is tegen de richtlijnen van de wedstrijdleiding, maar doordat er meerdere coureurs een rij vormden en hebben bijgedragen aan de situatie, valt het de coureur in kwestie niet alleen aan te rekenen."