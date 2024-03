Voor Ayumu Iwasa betekent dit de eerste keer dat hij tijdens een officiële Formule 1-sessie actief is. Wel heeft de Japanner in november tijdens de young driver tests in Abu Dhabi al namens het team - wat toen nog AlphaTauri heette - getest. Teambaas Laurent Mekies spreekt zich lovend uit over de 22-jarige coureur, die volgens hem door hard werken de training verdient.

"Hij heeft het geweldig gedaan tijdens zijn tests op Yas Marina aan het einde van vorig jaar", begint de Fransman. "Sindsdien heeft hij waardevol werk voor ons in de simulator verricht, zoals live ondersteuning tijdens de races. De ervaring die hij nu op de baan opdoet is belangrijk, want als jonge coureur leert hij hier heel veel van. Ook kan hij waardevolle feedback aan de engineers geven. Zo kan hij aangeven dat wat in de simulator voorkomt, overeenkomt met wat er op de baan gebeurt."

Alle F1-teams moeten per jaar twee keer een vrije training aan een rookie geven. RB is het eerste team dit seizoen dat een sessie invult. Het is voor Iwasa een eer om voor zijn thuispubliek zijn debuut in een F1-training te maken. "Ik ben heel erg blij dat ik in een officiële Formule 1-sessie in mijn thuisland mag rijden. Dit is voor mij de volgende stap in het realiseren van mijn grote droom", vertelt de Red Bull-junior bij de bekendmaking. "Ik wil races winnen en meerdere jaren achter elkaar de wereldtitel in F1 halen. F1 is de meest prestigieuze serie ter wereld."

Lange tijd Red Bull Junior

Sinds 2021 is de coureur al onderdeel van het opleidingstraject van Red Bull. Het eerste jaar als Red Bull-talent reed hij in de Formule 3, waarna hij twee jaar in Formule 2 reed. In zijn laatste F2-seizoen werd hij vierde in het kampioenschap. Dit seizoen rijdt Iwasa in het Japanse Super Formula, waar hij in de eerste race van het seizoen de beste rookie werd op P9.

RB CEO Peter Bayer gaf eerder dit seizoen aan dat zijn team niet alleen maar een opleidingsteam voor Red Bull is, maar dat hij wel graag kansen biedt aan jonge coureurs om ervaring op te doen. RB heeft het Testing Previous Cars-programma daarom weer een flinke impuls gegeven, want dit seizoen mogen binnen de testregels de grondeffect-auto's getest worden. "Oscar Piastri is [voor ons] het beste voorbeeld. Hij heeft weet ik hoeveel kilometers in oude auto's gereden. Toen hij [in F1] binnenkwam, kende hij de auto al", legde Bayer begin dit seizoen uit aan Motorsport.com. "We hebben een vrij groot programma klaarstaan voor Liam [Lawson], Isack [Hadjar] en mogelijk ook Iwasa." Die laatste coureur krijgt dus op Suzuka de kans om de 2024-auto aan de tand te voelen.