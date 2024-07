Lammers: Zo had McLaren de situatie eerlijk kunnen oplossen

McLaren had de race op de Hungaroring onder controle, maar de situatie tussen Lando Norris en Oscar Piastri wat minder. Piastri lag aan de leiding, maar een undercut van Norris zorgde ervoor dat hij na de tweede pitstop de koppositie overnam. Het leidde tot de bizarre situatie waarin Norris vanaf de pitmuur meermaals de opdracht kreeg om zijn banden meer te managen in de hoop Piastri de positie terug te kunnen geven. Drie ronden voor het einde stond Norris de leiding af, maar volgens oud-Formule 1-coureur Jan Lammers had deze hele situatie vrij simpel voorkomen kunnen worden.

“Ze beseften dat ze een fout hadden gemaakt en dat het niet fair was richting Oscar. Dat kan gebeuren. Maar ik snapte vervolgens de uitvoering niet helemaal”, zegt Lammers tegen Motorsport.com. “Dit zeg ik natuurlijk wel met wijsheid achteraf, maar volgens mij was het beste compromis in dit geval geweest om tegen Lando te zeggen: ‘Geef de positie terug en daarna kunnen jullie voor de zege vechten.’ Als ze dat vroeg hadden gedaan, dan had je ze vervolgens onderling kunnen laten uitmaken wie de race wint.”

“Je had daarbij eventueel ook nog de voorsprong kunnen teruggeven die Oscar voor de pitstops had”, vervolgt hij. “Op die manier was het eerlijk geweest naar Oscar, maar had ook Lando nog een kans gehad om te winnen. Dan had je een soort van reset uitgevoerd en ze daarna dus weer laten racen. Je houdt echter wel de vraag: wat als ze Oscar eerder naar binnen hadden gehaald dan Lando? Had Lando dan Oscar evengoed nog kunnen bedreigen en de race kunnen winnen? Dat is een vraag waar je nu geen antwoord meer op krijgt.”

Los hiervan had McLaren er natuurlijk voor kunnen kiezen om Norris de race te laten winnen, aangezien de coureur uit Bristol momenteel tweede staat in het kampioenschap. Lammers: “Hoeveel invloed die beslissing heeft, dat weten we pas aan het einde van het seizoen. Als Lando met één punt of een paar punten het kampioenschap verliest, dan zal men nog wel even terugdenken aan deze race.”