Lammers blij met komst W Series: “Verrijking voor ons evenement”

In een eerder stadium werd al bekendgemaakt dat de Formule 3 en de Porsche Supercup acte de présence zullen geven tijdens het Formule 1-weekend in Zandvoort, van 3 tot 5 september 2021. Eerder vandaag maakte de W Series de kalender voor komend jaar bekend. Het groeiende racekampioenschap voor vrouwen organiseert acht evenementen, stuk voor stuk in het voorprogramma van Formule 1 Grands Prix. De W Series komt ook tijdens het F1-weekend in de Nederlandse duinen in actie. Verder is de klasse ook te bewonderen op onder meer Spa-Francorchamps en tijdens de overzeese races in Amerika en Mexico.

Dit nieuws valt in goede aarde bij sportief directeur van CM.com Circuit Zandvoort Jan Lammers, zo laat hij in een persreactie weten: “De W Series is het hoogste podium voor vrouwen in de autosport en mag daarom niet ontbreken in ons programma. Geweldig dat onze Nederlandse ster, Beitske Visser, actief is in deze klasse. We kunnen nu naast Max ook Beitske naar de overwinning schreeuwen. Een verrijking voor ons evenement. Dit maakt het Oranjefeest voor ons alleen maar groter.”

De Nederlandse Beitske Visser stond aan de start van het debuutjaar van het kampioenschap. Met diverse mooie resultaten eindigde ze als tweede in de eindstand. De raceklasse werd in 2020 door de coronacrisis volledig geschrapt maar de jongedame wil komend jaar weer vlammen: “Ik had er stiekem op gehoopt dat de W Series voor Zandvoort zouden kiezen. Fantastisch om te mogen racen voor eigen publiek met de beste fans in de wereld. De meeste fans komen natuurlijk vooral voor Max, maar ik hoop dat ze mij ook een beetje supporten. Ik heb heel veel zin in volgend seizoen. Vorig jaar eindigde ik als tweede. En je wilt jezelf natuurlijk verbeteren, dus ik ga zeker voor de winst in 2021 en dat ik dan met een overwinning een bijdrage lever aan dit Oranjefeest.”