Lammers: “Dit kan het sterkste jaar van Red Bull worden”

Verstappen reed op zowel de eerste als de laatste dag van de driedaagse test de snelste tijd en was bovendien zeer productief: de tienvoudig Grand Prix-winnaar ging 203 keer de baan rond tijdens de anderhalve dag dat hij de RB16B tot zijn beschikking had. En belangrijker nog: Verstappen had meteen een goed gevoel in de auto. Hij noemde de nieuwe wagen onder andere ‘voorspelbaar’ en ‘betrouwbaar’, waarmee er sprake lijkt van een goede verbetering ten opzichte van de auto van vorig jaar.

“Het ziet er heel indrukwekkend uit”, zegt Jan Lammers in gesprek met Motorsport.com over het testoptreden van Red Bull in Bahrein. “We hebben nog niet alles van Mercedes gezien, dus het is moeilijk om de huidige situatie exact te beoordelen. Maar bij Red Bull zijn ze zelf in elk geval heel tevreden met alles wat ze gedaan hebben.”

Hoewel de regels voor 2021 grotendeels stabiel zijn gebleven, hebben de teams hier en daar wel een paar veranderingen moeten doorvoeren aan de auto. De voornaamste wijziging behelst de achterzijde van de vloer, die dit jaar schuin is afgesneden. Deze ingreep moet er samen met enkele kleinere aanpassingen voor zorgen dat de neerwaartse druk met ongeveer tien procent afneemt, wat de kans op problemen met de banden moet verkleinen. Lammers denkt dat Red Bull wel eens profijt kan hebben van deze, op het eerst gezicht, kleine veranderingen aan de auto. “Het lijkt alsof de nieuwe reglementen gunstig inhaken op waar zij vorig jaar zaten. Ik denk dat die voor hen eerder een hulp gaan zijn dan een handicap”, aldus Lammers.

Bij de regerend wereldkampioenen van Mercedes verliep de wintertest ondertussen juist uitermate stroef. Wat daar precies aan ten grondslag lag, is volgens Lammers ‘moeilijk in te schatten’, al kunnen ook daar de reglementaire veranderingen een rol hebben gespeeld. “Je kan aan de ene kant zeggen dat ze er misschien niet helemaal klaar voor waren. Maar aan de andere kant kan het ook te maken hebben met de veranderingen in de reglementen. Die pakken voor alle teams net even anders uit”, legt hij uit. “Het ligt eraan wat je primaire probleem was vorig jaar. Het zou kunnen dat Red Bull door de veranderde regels in een situatie is gekomen waarin ze wat ze vorig jaar allemaal net niet voor elkaar kregen, qua in balans brengen van de auto, nu wellicht net wel voor elkaar weten te krijgen. De Mercedes was vorig jaar heel erg goed in balans. De krachtbron is natuurlijk heel belangrijk, maar Mercedes had het chassis ook supergoed voor elkaar. Die zitten misschien nu in een gebied waarin het voor hen allemaal net niet goed uitpakt.”

“Dat kan inhouden dat je de auto mechanisch net even anders moet gaan afstellen. Een andere rijhoogte, een andere veerstijfheid, een andere demping… Het is allemaal zo veelomvattend”, aldus Lammers. “De veranderingen in de reglementen passen sommige teams perfect, zodat ze in één keer in balans komen. Bij een aantal andere teams kan het inhouden dat de balans net een beetje bij ze weggaat, of ze uit de vingers glipt.” In het geval van Mercedes hoeft daarmee echter geen man overboord te zijn. Lammers: “Zodra het probleem in kaart is gebracht, is Mercedes natuurlijk bij uitstek een team dat in staat is om tegenmaatregelen te nemen. Misschien dat ze een beetje overrompeld werden door de problemen die ze tijdens de test hadden, maar je mag van hen toch wel verwachten dat ze het voor de eerste race weer vrij goed op de rit hebben.”

Achterstallig onderhoud

Red Bull en Mercedes hanteren al enige tijd een andere filosofie als het gaat om de rake, de hellingshoek van de auto. Red Bull rijdt al jaren met een hoge rake, Mercedes juist met een lage. De veranderingen in de regels betekenen mogelijk dat de wagens met een hoge rake in het voordeel zijn. “Je ziet dat veel teams nu ook met een hoge rake rijden. Mercedes moet wellicht nu ook die kant op”, stelt Lammers. “Als dat een gebied is waar je voorheen niet veel hebt gereden, dan is het logisch dat je het als team daar even moeilijk mee krijgt. Iedere verandering leidt tot een soort kettingreactie. Als je je aerodynamica ineens anders gaat afstellen, moet je ook bezig met je mechanica, je demping, je vering, je wielstanden, je differentieel en noem het allemaal maar op.”

Hoewel de oorzaak van de problemen in de filosofie achter het ontwerp kan liggen, zou het natuurlijk ook om iets simpels kunnen gaan, waardoor de auto nog niet goed in balans is. “Het ligt er een beetje aan wat voor diagnose ze stellen. Als ze straks alle data analyseren en tot de conclusie komen dat ze gewoon heel concreet kunnen zien waar het probleem zit en heel concreet kunnen zien hoe ze het kunnen oplossen, dan is het allemaal een storm in een glas water geweest. Maar het is een heel fijngevoelig spel”, benadrukt Lammers nog eens. “Qua afwerken van het programma en klaar zijn voor het nieuwe seizoen lijkt Mercedes nog een beetje achterstallig onderhoud te hebben, maar je wordt niet zomaar zeven keer wereldkampioen”, vat hij de situatie bij het Mercedes Formule 1-team samen.

Supersterk

Terug naar de hamvraag. Kan Red Bull dit jaar met Mercedes om de wereldtitel vechten? “Ik denk wel dat dit het sterkste jaar gaat worden van Red Bull”, antwoordt Lammers, die ook moed put uit de komst van Sergio Perez. De 64-jarige Zandvoorter verwacht dat er met de Mexicaan meer rust in de tent zal zijn bij Red Bull, waar er de afgelopen twee seizoenen steeds zorgen waren over de tweede coureur. “Ik verwacht een jaar waarin het qua stabiliteit vergelijkbaar gaat zijn met de goede jaren met Max en Daniel Ricciardo. Ik denk dat Perez wel een soort van rustpunt gaat zijn. Ze zullen in de races best vrij dicht bij elkaar zitten qua hoe ze presteren.”

Mocht de coureur uit Guadalajara Verstappen het vuur aan de schenen leggen, dan zal dat volgens Lammers geen problemen geven. “Als Perez het te goed doet, dan krijg je natuurlijk een klein beetje spanning in het team. Maar ik denk dat Max zal accepteren dat Perez ook gewoon maar gas aan het geven is. De Verstappens zijn superfanatiek, maar het zijn ook echte autosporters. Ze zijn de eersten die er respect voor zullen hebben als Perez het gewoon goed doet. Als hij in het begin een keer voor Max staat in de kwalificatie, dan komt dat wel even hard aan, daar moet je even aan wennen. Maar uiteindelijk kan het resulteren in een team dat super-, supersterk is.” En een gezonde onderlinge rivaliteit kan Verstappen ook alleen maar sterker maken. “Absoluut. Max is nooit bang voor competitie. Ik denk dat het wat dat betreft het beste jaar van Red Bull kan zijn voor Max.”

