Lammers kijkt met vertrouwen naar toekomst: “Maar aandacht mag niet verslappen”

Het raceweekend in Zandvoort staat op het punt te beginnen als Jan Lammers naar het mediacentrum komt om Motorsport.com te woord te staan. Het is de derde editie van de Grand Prix van Nederland sinds Zandvoort in 2020 terugkeerde op de Formule 1-kalender, wat ook te merken was bij de voorbereiding op het evenement: de organisatie is inmiddels in een soort van ritme gekomen.

“Absoluut. Waarvoor we nu moeten waken is dat we niet te blasé worden”, zegt Lammers met een lach. “Natuurlijk proberen we het elk jaar steeds beter te doen. Maar vooralsnog verloopt alles, zover we het kunnen overzien, zoals we willen, en dat is heerlijk. En gelukkig is het nu ook gewoon droog, zodat de mensen straks op een droog stoeltje kunnen plaatsnemen. Dus het loopt allemaal op rolletjes. Maar je kan het op maandag, als het weekend achter de rug is, natuurlijk pas echt beoordelen. We moeten dus met beide benen op de grond blijven en dankbaar zijn als het hele plan weer werkt. Vorig jaar was 98 procent van de bezoekers heel tevreden, zo bleek uit onderzoek, maar je mikt natuurlijk op 100 procent. Daar doen we ons best voor.”

Laatste jaar Jumbo

Jumbo is dit jaar voor het laatst als partner bij de Grand Prix van Nederland betrokken. Na dit jaar stopt de supermarktketen met alle sportsponsoring. “Heel jammer”, meent Lammers. “Het is heel jammer dat we niet met elkaar verder kunnen gaan. Maar daar kun je op twee manieren naar kijken. Aan de ene kant kun je het jammer vinden dat ze niet doorgaan, aan de andere kant kun je ook blij zijn dat ze van de partij geweest zijn. Ik denk dat de positieve bijdrage die zij hebben geleverd, nog wel even door zal werken. Jumbo was een mooie partner.”

Op vrijdag wonen naar verwachting 40.000 klanten van Jumbo de Super Friday op Circuit Zandvoort bij. Lammers: “Persoonlijk vind ik het heel vervelend wat er allemaal gebeurd is rond Jumbo en Frits [Van Eerd, voormalig directeur van de supermartketen]. Het is zo genadeloos, zoals die dingen tegenwoordig gaan. Voordat hij zelf weet wat hem exact ten laste wordt gelegd, wordt hij al geblamed, geshamed en gecanceld. Met een bedrijf van zo’n omvang treden er natuurlijk gelijk allerlei protocollen in werking, dus soms ben je zelf ook niet eens in balbezit als er iets gebeurt, doordat je in een grote organisatie te maken hebt met procedures.”

Eerder deze week werd bekend dat Jacks.nl vanaf 2024 een van de hoofdsponsors van de Dutch Grand Prix zal zijn. Of dit bedrijf ook de promotie van de vrijdag overneemt van Jumbo, moet nog worden bepaald. “De exacte invulling moeten we nog gaan uitwerken. Maar Jacks.nl is natuurlijk ook een hele actieve partij met een grote staat van dienst. Denk aan de Jack’s Racing Day. Dus we hebben er met Jacks.nl een mooie, dynamische partner bij.”

In 2024 geen F2 of F3

Volgend jaar rijdt er in Zandvoort geen Formule 2 of Formule 3 meer in het voorprogramma van de Formule 1. In 2022 waren beide raceklassen nog actief op de Noord-Hollandse omloop, terwijl dit jaar alleen de Formule 2 op het programma is opgenomen.

“Het is een combinatie van goed en slecht nieuws”, zegt Lammers daarover. “Het goede nieuws is dat we meer lucht krijgen en dat we meer ruimte op de paddock zullen hebben. Een extra raceklasse betekent ook dat er bijvoorbeeld meer accreditaties moet worden uitgegeven en er meer parkeerplaatsen moeten zijn. En dat is nog best aanzienlijk voor één onderdeel op het programma. Dat we dat niet meer hebben, betekent dat we de ruimte anders kunnen gebruiken. Het fangebied lijkt nu al alsof er een festival plaatsvindt terwijl er op de achtergrond race-auto’s rijden. En straks kunnen we de bezoekers nog comfortabeler bedienen.”

“Voor de echte autosportfan is het wellicht jammer, maar ik weet zeker dat we weer met een onderhoudend programma zullen komen”, voegt Lammers toe. Er zal gekeken worden naar een vervangende supportklasse. “We moeten even gaan kijken wat er tegen die tijd actief is, aangezien er soms nieuwe klasses bijkomen. Maar ik weet zeker dat we het mooi invullen.”

Toekomst

Over de toekomst gesproken, Formule 1-baas Stefano Domenicali liet zich tijdens de zomerstop in een interview met Motorsport.com zeer positief uit over de organisatie van de Dutch Grand Prix. Of dat vertrouwen geeft, ook met oog op de lange termijn? Lammers: “Zeker, zeker. Maar dat wil niet zeggen dat je aandacht moet verslappen. De wereld verandert ook.”

“De wereld wordt op een aantal vlakken steeds gevoeliger. Aan de ene kant goed, aan de andere kant moet je je afvragen of het een tijdelijke trend betreft of een fundamentele wending in onze samenleving”, vervolgt Lammers. “Want we hebben hier natuurlijk te maken met dezelfde dingen als waarmee we in de normale samenleving ook te maken hebben. Dus als je een evenement organiseert, dan moet je dat meenemen.”

“De situaties die we vorig jaar hebben gehad met ongewenst gedrag, tja, dat gebeurt buiten de poorten. Dat is iets wat bij de bezoekers onder elkaar gebeurt. Het is niet zo dat wij als organisatie op een ongewenste manier met onze bezoekers omgaan”, aldus Lammers. “Eigenlijk geeft dit meer weer wat er in de samenleving plaatsvindt en we proberen het om binnen onze poorten te voorkomen. Je kan niet het beste jongetje of meisje van de klas zijn, maar we moeten wel blijven proberen om dat te worden.”

Domenicali gaf aan dit weekend nog wel met de organisatie van de Dutch Grand Prix te willen praten over de toekomst. Lammers: “Er zijn doorlopend meetings. Of we het tijdens de meeting hier gelijk over de toekomst zullen praten, dat weet ik niet. Laten we eerst focussen op de bal die in het spel is, oftewel deze Grand Prix. Op maandag en dinsdag krijgen we de feedback weer binnen en kunnen we kijken hoe we dingen nog beter kunnen doen. Hoewel het wel onze intentie is, zal natuurlijk niet alles perfect gaan.”